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2022年10月27日星期四
港聞二
「0＋3」一個月 非港人入境增不足一成 港人出境增逾五成 學者：如「輸血」給其他國家
日放寬自由行後 港出境客隨即升
輸官司後修例 七醫免針紙11．9起失效 被問「輸打贏要」否 盧寵茂：須賦權政府負抗疫責
機場已截多數輸入個案 梁子超倡盡早放寬入境
港法治跌出二十大 評分機構料因國安法 細項「秩序和安全」全球第6 政府：證國安法重要 得國際認同
法官司法人員加薪2.5% 與公務員幅度相若
年宵連續4年不設乾貨 花商憂市民外遊礙銷情
載荷專家初選今截止 黃偉綸稱已收近50報名
612基金案 控：為治安應彈性詮釋社團 稱有政治目的非純為慈善 不可豁免登記
聽障青年襲警案重審 爭議逾期檢控
煽水攻男囚兩月半 官指事隔3年上庭添壓
康泰門市全停業 「保留實力至全面通關」
涉Tg召「平安夜革命」耗警力 自閉男認煽動
偕電訊商打擊電騙 警研標示可疑號碼
鄒幸彤盤問提天安門「屠殺」 官着改「事件」 支聯會拒交資料案 國安警證人拒答辯方五問
何文田塌樹報告出爐 同街3樹腐朽被斬
熟睡女遭揑頸摸腿搶劫 夜闖漢認罪
60地盤工抗議拖糧 恆基：大判先墊支
屯院腐蝕除鏽劑倒雨渠 醫局調查 兩員工休假
賣貴金屬匯款空殼公司 兩工人涉洗錢35億被捕
瑪麗報警 查醫生涉不當獲取嗎啡
寶林藏屍 陪審團一致裁定被告謀殺罪成
智能電話送機電署主任 承辦商董事控行賄
機場兩宗運毒市值2000萬 倉務員初中生被捕
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大灣區GBA專題：金領航獎增設環保ESG獎
大灣區GBA專題：青年發展論壇探討科創金融機遇
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【Emily】立法會議員加薪1.7% 月袋$104,880
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【Emily】建築業長年缺人 周文港倡設「人才基金」
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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