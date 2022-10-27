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賣貴金屬匯款空殼公司 兩工人涉洗錢35億被捕

【明報專訊】海關上周五（21日）偵破一宗涉變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款約35億元，拘捕兩名本地男子，案件為海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款額最高一宗。海關稱案中貴金屬及資金來源仍然不明，將調查被捕人背景、資金去向等，相信當中涉及集團操縱。

海關按情報鎖定兩名男子，發現兩人在2020年至2021年間變賣約8.4噸貴金屬，包括黃金及鈀金，利用公司戶口處理35億元可疑交易。上周五以涉嫌洗黑錢拘捕兩名男子，同時搜查3個住宅單位、兩間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及找換店，檢獲手提電話、銀行文件及與貴金屬公司交易的單據等。

一人住公屋月入兩萬

一人月入一萬 收款12億

兩人收取大量不明來歷的貴金屬，變賣後利用公司戶口分別收取貴金屬公司及空殼公司的巨額款項，並將可疑資金轉移至空殼公司、找換店等。

海關稱，兩名男子分別為兩間公司共3個公司戶口的持有人及授權簽署人。其中一名48歲男子居住公屋，報稱工程技工，月入兩萬元，2021年開設一間報稱從事電子產品貿易公司，同年7月開設兩個公司戶口，隨後4個月有多項可疑交易，涉款17億元，當中8.6億款項均來自一間貴金屬貿易公司，款項短時間內轉至離岸公司及空殼公司，交易對象與業務性質不符。男子曾指示貴金屬公司將變賣所得的6億款項直接存入第三者戶口。

同案另一名30歲被捕男子報稱工人，月入一萬元，為貿易公司授權簽署人，公司2019年成立，同年於本地開設銀行戶口，2020年1月至8月接收12億可疑款項，戶口近六成入帳來自珠寶及貴金屬貿易公司，款項亦短時間經找換店匯返內地。

海關料兩人受集團操控

海關稱，貴金屬價格高昂、體積小易運送，不法之徒會利用犯罪得益購入貴金屬，經多重交易「漂白」資金。海關初步相信兩名疑犯不相識，惟曾以相同公司名義在押運公司提取貴金屬，相信受集團操控。

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