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屯院腐蝕除鏽劑倒雨渠 醫局調查 兩員工休假

【明報專訊】本報接獲消息，指屯門醫院蝴蝶灣洗衣房於今年8月和9月份，有員工先後5次將多款化學品，包括含腐蝕成分的除鏽劑倒進露天雨水渠，相關化學品庫存紀錄異常。醫院管理局昨晚發聲明證實事件，稱接到涉事洗衣房的員工投訴，懷疑有員工曾不當處理一批起漬劑及其他化學物品，表示會聯同屯門醫院調查。涉事兩名員工暫時休假，醫管局稱會配合執法部門的調查工作。

據悉涉4洗衣房員工 部分人外判

據了解，有至少4名員工牽涉在內，當中部分為醫管局轄下員工，亦有外判員工，各人處理化學品時未有戴上安全裝備，當中有部分人只戴手套；事件涉及至少4至5款化學品，其中一款為「Rustgo」，涉及100支，有去鏽作用，帶有腐蝕成分；有數個政府部門曾到洗衣房調查。

員工投訴 化學品貯存紀錄有異

本報曾向多個部門查詢事件，醫管局昨晚發出聲明，稱早前接獲一名蝴蝶灣洗衣房員工的投訴，報稱一批貯存該處的化學品起漬劑的庫存紀錄有異，懷疑有員工曾不當處理該批起漬劑及其他化學物品。

聲明亦指出，屯門醫院非常重視事件，接獲投訴後隨即展開調查，調查範圍包括該批起漬劑庫存紀錄有異的原因、是否有員工曾不當處理有關化學品，以及處理過程中是否合乎相關法例的要求。聲明表示，已向相關執法及政府部門報告事件，會配合執法部門的調查工作。洗衣房服務未有受影響。

醫管局表示，有嚴謹指引監管化學品的貯存、處理及銷毁程序，負責員工亦須接受相關訓練，稱會定期盤點化學品庫存，確保合乎法例要求。醫管局稱，調查過程中如發現員工涉及不當行為，會按照既定程序嚴肅跟進。

相關字詞﹕醫管局 洗衣房

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