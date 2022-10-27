熟睡女遭揑頸摸腿搶劫 夜闖漢認罪

控意圖搶劫襲擊 官稱近企圖強姦

辯方求情稱，認罪被告蕭維（38歲，會計文員）因為皮膚病和經濟困擾而犯案，慌亂下才抓傷女事主，他向事主致歉。李官認為被告未有真正解決問題，質疑被告為何無故入屋、搶劫時解開褲頭，以至騎在事主身上及撫摸，案情接近企圖強姦，但就控辯雙方同意事項不作介入。

控方案情指出，事發去年4月23日凌晨零時，居於肇事單位事主確認關上門和以掛鎖鎖好鐵閘後上牀睡覺。約1時，事主感到胸部受壓驚醒，張眼見被告以方巾蒙面和壓在她身上，她遭被告雙手掐頸。事主一度尖叫求救，被告聲稱打劫，用枕頭壓着事主頭部，將枕頭套塞進其口，着她不要作聲。

當被告把事主推向牀邊，事主看見被告短褲褲頭解開和露出內褲。被告撫摸事主大腿外側，之後拉上褲頭拉鏈，又要求索取事主手機，事主欲找手機期間，被告叫事主勿動和別看他，然後突然離開單位。

事主遺失鐵閘掛鎖、一串鑰匙、一個防盜眼和兩個枕頭套，當日入院治療，其臉部和頸部有多處擦傷和抓痕。警方翌日在肇事屋邨另一大廈拘捕被告，並在被告背包檢取當日所穿的內褲。

【案件編號：DCCC 1006/21】