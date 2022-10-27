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熟睡女遭揑頸摸腿搶劫 夜闖漢認罪

【明報專訊】馬鞍山恆安邨獨居女子凌晨熟睡時，遭一名不相識的鄰居闖入單位，男子在牀上壓着事主身體並揑其頸，以枕頭套塞進她口內及撫摸其大腿，又偷去其鑰匙。男子昨日在區院承認一項「意圖搶劫而襲擊他人」罪。法官李慶年形容事件令人「驚恐」，稱幻想自己若是獨居女性，會「惶惶不可終日」，下令先索取事主創傷報告，被告還押至11月9日判刑。

控意圖搶劫襲擊 官稱近企圖強姦

辯方求情稱，認罪被告蕭維（38歲，會計文員）因為皮膚病和經濟困擾而犯案，慌亂下才抓傷女事主，他向事主致歉。李官認為被告未有真正解決問題，質疑被告為何無故入屋、搶劫時解開褲頭，以至騎在事主身上及撫摸，案情接近企圖強姦，但就控辯雙方同意事項不作介入。

控方案情指出，事發去年4月23日凌晨零時，居於肇事單位事主確認關上門和以掛鎖鎖好鐵閘後上牀睡覺。約1時，事主感到胸部受壓驚醒，張眼見被告以方巾蒙面和壓在她身上，她遭被告雙手掐頸。事主一度尖叫求救，被告聲稱打劫，用枕頭壓着事主頭部，將枕頭套塞進其口，着她不要作聲。

當被告把事主推向牀邊，事主看見被告短褲褲頭解開和露出內褲。被告撫摸事主大腿外側，之後拉上褲頭拉鏈，又要求索取事主手機，事主欲找手機期間，被告叫事主勿動和別看他，然後突然離開單位。

事主遺失鐵閘掛鎖、一串鑰匙、一個防盜眼和兩個枕頭套，當日入院治療，其臉部和頸部有多處擦傷和抓痕。警方翌日在肇事屋邨另一大廈拘捕被告，並在被告背包檢取當日所穿的內褲。

【案件編號：DCCC 1006/21】

相關字詞﹕區域法院 馬鞍山 意圖搶劫而襲擊他人罪

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