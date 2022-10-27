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何文田塌樹報告出爐 同街3樹腐朽被斬

【明報專訊】何文田巴富街上月有路旁鳳凰木倒塌壓毁兩車意外，發展局長甯漢豪要求康文署徹查塌樹原因。發展局昨日公布結果，指出塌樹涉及4項原因，包括主樹幹向馬路傾斜生長；行人路路磚限制樹根生長空間；加上根幹底部受真菌感染，引致褐根病。報告稱真菌感染部分深藏泥土，未能目測發現。事發後康文署已緊急覆檢巴富街其他34棵樹，發現其中3棵主幹基部腐朽，本月初移除，另為22棵樹清理樹冠及做風險緩減措施。

主幹向光斜生 路磚礙根生長

發展局表示，認同康文署的調查報告，又稱康文署根據現場資料檢視塌樹情况及樣本檢測，同時參照肇事樹木過往紀錄，得出塌樹基於多個原因，包括塌樹主幹因向光性，向馬路傾斜生長，導致樹木整體重心偏離根部；樹穴附近土壤因有行人路路磚覆蓋，限制樹根地下生長空間，樹根未有充分伸延；樹幹底部中央位置感染有害木層孔菌（Phellinus noxius）和重傘靈芝（Ganoderma multipileum），引致褐根病，損害樹木根部及樹木內的輸水系統，以及真菌感染深藏於泥土中，難以目測發現樹木受真菌感染。

康文署表示，當樹根被真菌破壞及弱化，加上傾斜生長的樹幹，後者重量會導致樹根受拉力折斷倒塌。

4000路旁鳳凰木 下月移除59棵

發展局續稱，已完成覆檢4000多棵生長於路旁的大型鳳凰木，預計下月內為當中約190棵鳳凰木陸續做風險緩減措施，包括按需要移除59棵鳳凰木，及為其餘鳳凰木修剪、治理病蟲害及移除枯枝等。

同時，各樹木管理部門正對路旁其他品種的大型樹木展開覆檢，預計於下月向樹木辦提交覆檢結果。至於9月底成立負責檢視現行樹木管理指引的專責小組，將會以上述調查結果為重要參考，爭取於今年底完成檢視及提交建議。

3年查13萬樹 2萬有問題需砍

此外，發展局昨回應議員書面質詢時指出，過去3年在位處高人流車流地點巡查134,909棵樹，發現60,307棵問題樹木，移除20,375棵。

9月16日，何文田巴富街行人路一棵高約10米的鳳凰木塌下，壓向一輛無載學童的保母車及3輛私家車，兩名司機受輕傷。甯漢豪當日要求康文署徹查事件，最遲10月初完成報告。

相關字詞﹕鳳凰木 塌樹 何文田

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