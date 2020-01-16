鄒幸彤盤問提天安門「屠殺」 官着改「事件」 支聯會拒交資料案 國安警證人拒答辯方五問

3名被告分別為支聯會（已解散）前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光，他們否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」。

控方基於PII隱去案中與支聯會相關的海外組織、捐款人身分等資料，其中警方調查報告改以「組織4」代稱在2014年向支聯會匯款兩萬元的一個「海外政治組織」。

鄒幸彤昨日盤問國安處署理高級警司洪毅時，詢問「組織4」是否民主中國陣線日本分部，代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤隨即要求證人避席，指涉及內容受PII保護，反對鄒的提問。鄒幸彤則反駁，警方要求支聯會交資料時早已列出其他受查的組織，更被傳媒廣泛報道，「不如別假裝只有警方知道它們的身分」，若控方堅持隱去身分，應申請匿名令；而控罪核心是警方是否合理懷疑支聯會是海外組織的代理人，若不能指出組織身分，辯方難以抗辯。

官指提問圖繞過PII 准證人不答

代表徐漢光的資深大律師戴啟思認同，審訊過程必然會問及組織身分，否則「控方或要接受PII的代價，便是要放棄繼續檢控」。羅官則認為鄒的提問是試圖「走後門」繞過PII，為免披露組織身分，批准洪毅選擇是否回答問題。洪毅最終拒絕回答。

警指支聯成立以來是「組織4」代理

鄒稱支聯成立更早質問無果

洪毅在鄒幸彤盤問下同意，無證據顯示支聯會與「組織4」有直接交流，且支聯會每年處理逾百萬元資金，兩萬元匯款並非主要收入來源。洪重申「組織4」與支聯會理念相似，兩者皆源於「天安門事件」，故警方認定支聯會收取「組織4」資金，自成立以來便是其代理人。鄒幸彤遂質問支聯會先於「組織4」成立，何以「自成立以來」是其代理人，洪再以涉PII為由拒答。

控方反對「殺戮」 倡「清場」代之

另外，鄒詢問警方報告中的「天安門事件」是否即「天安門大屠殺（massacre）」，洪毅同意。控方隨即提出法庭應使用「正確及中性的用語」，建議改稱「六四事件」，羅官同意用字應更「中性」，「以維護法庭的公正性」。鄒則重申「大屠殺」是支聯會立場，「不可被貶低成『事件』」。

鄒其後改稱六四當晚的「殺戮（killing）」，控方再次反對，鄒反問控方是否否定六四當晚有人被殺，強調「殺戮」是中性詞語，「難道要形容當日有人『死去（die）』嗎？」控方亦反對使用「死去」一詞，認為可以「清場」代之。鄒最終改稱六四當晚的「事件」。審訊明續。

【案件編號：WKCC 3633/21】

（港區國安法）