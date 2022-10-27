偕電訊商打擊電騙 警研標示可疑號碼

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨在立法會回應議員質詢表示，今年首三季有19,444宗詐騙案，比去年同期升39.7%，涉款逾33億元，當中超過七成與網上騙案有關。他指出，今年9月警方與通訊事務管理局辦公室（通訊辦）及主要流動電訊營辦商成立專責工作小組，標記可疑號碼及堵截可疑來電。被問到當局有否信心令騙案數字「封頂」，鄧稱希望數字下降，雖已努力但仍未能杜絕。
首3季近2萬宗詐騙 增四成
鄧炳強指出，本港整體詐騙案由2018年8372宗增至2021年19,249宗，升近1.3倍。就港人疑被誘騙至東南亞禁錮，鄧稱，執法部門至今接獲46宗相關個案，保安局今年8月成立專責小組跟進，其中40人已確認安全，30人已安全回港、7人毋須進一步協助，小組正協助其餘3人回港。
民建聯李慧琼問及當局有否信心令騙案「封頂」，鄧回應指騙案增長顯著，亦可見整體罪案趨勢由過去行劫爆竊轉為騙案；當局今年1至9月拘捕650人，勸止400宗案件，攔截10億元，但仍不能杜絕騙案。
鄧表示，今年9月警方與通訊辦及主要流動電訊營辦商成立專責工作小組，研究制訂措施打擊電騙，例如利用應用程式在可疑號碼來電顯示特定標記，協助用戶過濾、堵截可疑來電。實政圓桌田北辰表示，不少人透過俗稱「艇仔」的海外小型電訊商行騙，他問及本地電訊商會否封鎖該類詐騙電話，以及當局會否為本港電訊商堵截電騙設KPI（關鍵績效指標），鄧指留意到不少詐騙電話來自外地，已聯同各大電訊商阻截。