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涉Tg召「平安夜革命」耗警力 自閉男認煽動

【明報專訊】患自閉症的兼職送貨員涉去年在Telegram（Tg）發布「香港獨立革命前哨戰」帖文號召平安夜集結，以消耗警力，並在「連登討論區」發文煽動。他昨天在區院承認一項「煽惑他人參與非法集結」罪及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。案件押後至11月15日求情判刑，以待索取背景報告，其間被告須還押。

被告陳泰森（現年23歲）以廣東話和普通話表示認罪，並在步入囚室前揮手叫道「等我返屋企呀媽咪」，其母親着他穩定情緒。

控方案情指出，被告在連登以名為「皇天尻殺」及「香港民防」的用戶發帖，並在Tg以名為「Kommissar」的用戶發文。去年12月13日，被告在「探子限定group」及「平安討論區」Tg群組，發布以「香港獨立革命前哨戰」為題的帖文，煽惑他人於平安夜在銅鑼灣及油尖旺非法集結，以「減少極權兵力」，並提出「善意人道毀滅單身流浪狗」。被告呼籲「黑裝修」破壞商店，並闡述「勇武/獨立革命軍」等角色分工。

連登發帖籲「保持仇恨」

同年8月19日至12月8日，被告在連登發布多則具煽動性的帖文，鼓勵「保持仇恨」抗爭和報復，他形容中央及特區政府為「匪類」，慫恿推翻「暴政」中共，以及提倡「香港人建國」。

同年9月4日，Tg群組「LIBERKONG公海」內有人指稱警員及懲教人員是朋比為奸，令羈留者的人身安全受到威脅；被告回應稱倘若面對此種情境，「除咗殺懲教人員之外，我就只有自殺一條道路」，並貼出「香港獨立」和「光時」的圖片。同月21至22日，被告回應賢學思政涉嫌違反國安法的報道時，再貼出「光時」圖片。

同年12月，警方網上巡邏發現涉案帖文，根據線報揭發用戶身分及拘捕被告。被告警誡下稱「我唔開心，加上飲咗啲酒先亂咁講嘢，我唔係咁嘅意思」。

【案件編號：DCCC 354/22】

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