康泰門市全停業 「保留實力至全面通關」

稱員工轉行做兼職 短期難復工

旅遊業監管局回覆本報稱，正向康泰了解其營運情況，目前局方收到一宗查詢個案。勞工處回覆本報稱正在關注事件，如果僱員對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處查詢，該處將會協助有關僱員。

查詢電話中心 覆「線路繁忙」

康泰網站顯示，受到新冠疫情影響，自今年8月1日起，位於銅鑼灣、九龍灣、荃灣、澳門的分店及位於深圳的辦公室一律暫時停業；其位於旺角的雅蘭茶會室只供旗下網購海外手信平台「HT Mall」作提取貨品服務，不設門市。

該網站顯示，電話報名中心周一至周五仍有營業。本報昨日營業時間致電康泰服務熱線查詢，僅獲錄音回覆「線路繁忙」。

康泰回覆本報時表示，旅遊業在疫情爆發的過去兩年多猶如進入「看不到盡頭的黑暗隧道」，部分前線領隊及內部員工因為零收入而紛紛轉行或從事兼職工作，短期內難以復工，公司及門市暫時未能如常運作。康泰稱現以節省成本為主要考量，暫時最小化營運成本，「保留實力，直至全面通關為止」。

嘆疫下如入「無盡黑暗隧道」

康泰又指，疫情自2020年初重挫旅遊業，但已隨即開拓網購平台，其後亦配合政府防疫政策，陸續重啟本地遊等業務；至上月政府宣布「0+3」入境政策，形容措施「無疑對外遊業帶來一點曙光」。