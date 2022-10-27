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港聞二

聽障青年襲警案重審 爭議逾期檢控

【明報專訊】2019年9月15日「國際民主日」遊行，聽障青年被指搶去時任警員的胡椒噴霧，致其受傷，被裁定襲警罪成判入更生中心。他去年向高院上訴得直，案件發還重審，昨於東區裁判法院提堂。辯方爭議本案襲警罪為《警隊條例》下的罪行，只能以簡易程序提控，控方已超出6個月的檢控期限。

有聽障的被告羅鎮傑（現年22歲）被控2019年9月15日於港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。昨午重審聆訊所見，法庭安排一名謄寫員即時打字概括聆訊內容，展示於電腦熒幕供被告閱讀。

辯方表示，本案逾3年前發生，被告上訴得直後，曾就高院的重審命令上訴至終審法院，今年4月8日被駁回；強調無論以2019年9月案發日為界線，或以今年4月初的終院裁決為界線，控方今年10月底落案起訴，都超出6個月期限。辯方引述《裁判官條例》第26條指出，裁判官無權審理本案，申請押後展開法律爭議。

改案件編號 控：盼無之前包袱

控方則稱，希望法庭安排不同裁判官聽取法律觀點及處理案件正審，又指本案經歷發還重審，已採用新的案件編號，「希望唔會有之前的包袱」。總裁判官蘇惠德最終排期至明年1月4日進行法律爭議，被告准以10,500元現金保釋，其間須遵守宵禁令等。

翻查資料，被告2020年11月被裁定襲警罪成，後來不服定罪及刑期上訴，2021年9月上訴得直。法官張慧玲當時表示，有聽障的上訴人或未能完全跟上審訊內容，原審控辯雙方及裁判官鄭紀航均出錯，形容為「全世界都犯錯」。張官基於被告未獲公平審訊，撤銷定罪及刑罰，但指案件涉社會事件，「不能不了了之」，下令發還重審。

【案件編號：ESCC2106/22】

（反修例風暴）

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