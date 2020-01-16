612基金案 控：為治安應彈性詮釋社團 稱有政治目的非純為慈善 不可豁免登記

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威。

控方表示，法庭需考慮612基金是否本地社團、各被告是否幹事、社團有否在成立後1個月內註冊，並指612基金是帶有政治訴求成立的社團，並非純粹為慈善目的成立，不屬《社團條例》附表中的豁免類別（見表），這點辯方並不爭議。控方認為，既然612基金不屬豁免類別，條例便適用。

官關注需否考慮社團目標

控方引用上訴庭有關銀會是否屬社團的案例，指出定義「社團」的指標包括成員是否有共同目的、是否有相互的義務及權利等。主任裁判官嚴舜儀關注法庭需否考慮社團的宗旨及目標，控方稱條文對「社團」的詮釋列明「不論宗旨性質為何」，但強調需考慮一籃子因素。

指涉4億交易「極需監管」

控方指出，條例旨在規管社團，為更貼近立法原意，尤其牽涉公共秩序，甚至是國家安全，應廣義及有彈性地詮釋社團；但不論612基金性質為何，基金亦牽涉公眾籌款活動、涉款4億元的龐大金額交易，極需受條例監管。嚴官關注證人作供時提到，扣除跨行轉帳款項後，淨存款為2.7億元，控方解釋，約4億是收款戶口的總存款額。

控方稱，612基金在2019年6月15日臨時成立，解散前一直在港運作，並設有辦公室、定期開會及記招，不單是紙張合約，而是「活生生」在條例下的組織；根據其服務範疇、財務報告等，反映基金有系統地運作，必然屬條例所指「一人或以上組織」，符合「社團」定義。

回應辯方 稱註冊簡便不嚴苛

控方續指，辯方引用歐洲人權法案案例指出組織不應受法律所限，然而有關組織被要求註冊為「政治團體」，設下更大限制，「本案無呢啲嚴苛要求」，僅要求基金成立1個月內註冊，所需資料亦不多，時間充足，「睇唔到程序有幾咁繁複」；又稱控罪只針對社團幹事，設有法定辯護理由，刑罰亦不算嚴苛，初犯者最多罰款1萬元，符合相稱性。控方陳辭完畢，辯方下周一（31日）陳辭。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

明報記者

（反修例風暴）