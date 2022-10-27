年宵連續4年不設乾貨 花商憂市民外遊礙銷情

今年初年宵因第五波新冠疫情而取消，明年年宵繼續不設快餐及乾貨攤位，訪客入場不可飲食，不設乾貨攤位已連續4年，不設快餐則已連續3年。攤位競投底價繼續凍結去年水平，即2019年競投底價一半，由320元至5440元不等。

憂再因疫情取消 花商盼早通知

蘭花花商千葉園有限公司董事長楊小龍稱，政府今年初臨時取消年宵市場，令銷售受影響，最終靠市民親自到花場選購，方售出約六至七成蘭花。他表示，疫情反覆及在「0+3」安排下，或有更多市民外遊，擔心生意受影響。他稱疫情影響生意，已裁減約三成人手，員工由20多人減至10多人，會視乎人手再決定今年競投多少攤位。

同樣種植蘭花的花商春蘭居負責人張先生說，以往競投10至20多個攤位，今年會維持數量，對銷情持觀望態度，關注政府屆時會否因應疫情，如今年初般取消年宵。他表示，若政府屆時再因疫情取消年宵，冀能至少提早20天通知，以及早轉換其他銷售途徑。張說，為減低風險，去年及今年初另與商場合作售賣年花，惟生意始終不及傳統年宵，而今年初亦嘗試透過直播在網上售花，反應不俗。

防疫要求方面，今年初攤位工作人員要在年宵開始前自費接受核酸檢測，明年將改為於年宵開始前24小時內自費快速抗原測試，及獲陰性結果，其後每3天入場前自費再做一次快速測試；測試棒結果須拍照證明，供食環署人員檢查。所有攤位工作人員要完成接種新冠疫苗，因健康原因不宜接種者須申報及出示「免針紙」。

廠商會美食嘉年華周六舉辦

此外，廠商會本周六（29日）至下月6日舉辦「第9屆香港美食嘉年華」，將包括290個攤位並新設「日韓美食區」；第56屆「工展會」則於今年12月9日至明年1月1日舉辦。

中華廠商聯合會會長史立德表示，明年1月便是農曆新年，故政府一度期望商會提早交場，惟與政府極力爭取後，最終將展期延至明年1月1日跨年舉行。他說，今年展期與去年一樣，為期24天，但基於經濟下行，相信難以突破往年銷情，將會「搞多啲」特別元素吸引市民。