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港法治跌出二十大 評分機構料因國安法 細項「秩序和安全」全球第6 政府：證國安法重要 得國際認同

【明報專訊】特區政府曾多次引用的世界正義工程（WJP）公布最新全球法治指數，香港今年排名及指標全線下滑，首次跌出全球二十大。全球140個國家和地區中，港排名22，較去年跌3位，創2014年香港納入全球指數以來的新低。以實際評分計，香港跌幅2.8%，是亞洲區內第四。評級機構稱，《港區國安法》可能導致香港評級下跌，指國安法影響基本自由及削弱司法獨立。政府回應稱，港「秩序和安全」範疇排名全球第6，充分證明《國安法》對維護秩序和安全上起重要角色，得到國際社會認同。

整體22位 約束政府跌幅最大

8個指標中香港的分數及大部分排名均下滑，跌幅較大兩項是「約束政府權力」及「基本權利」，分別跌至全球54及61。世界正義工程稱，《港區國安法》的實施及草擬方式可能導致香港的法治排名下跌。

翻查過去WJP公布結果，政府均有出稿回應，政府發言人回應說，香港排名仍然維持高位，「領先於經常無理批評香港法治和人權狀況的不同西方國家」，並形容指數對部分領域「有輕微調整」，或是由於未全面準確了解香港實况，政府會做更多解說。對於世界正義工程評價國安法，政府發言人說極不認同，認為反映未完全了解實況。

有份參與WJP評核的法律界議員林新強說，香港目前結果都不差，認為評分的觀感難免受輿論及傳媒報道影響，尤其香港這兩年面對多宗重要案件及國安法檢控。他舉例說，香港在限制政府權力評分較新加坡低，但觀乎近日免針紙風波，「政府不敢偏離法治及法院判決」。大律師公會主席杜淦堃說，香港與世界地方一樣面臨法治挑戰，不覺得香港排名跌很多。

亞洲排第6 言論自由低於新加坡

香港在2014年起排名維持16至19位，今年首次跌出頭20位。在亞太區，香港排名跌一位至第6，落後排名第4位的新加坡，南韓則升一位在區內第5，區內頭三位是新西蘭、澳洲及日本。

細項指標計，香港在多個指標錄得10年新低，例如「行政機關受法院限權」，香港在2015年曾是全球第19，去年跌至全球第22，今年跌至全球第38。至於言論自由，香港由2015年的第73位、去年第92，跌至目前全球104位。新加坡在「行政機關受法院限權」排18位，「言論自由」則排第100位。

機構顧問：評分仍強 對未來泄氣

世界正義工程高級顧問Ted Piccone說，香港是亞太區唯一五年內評分跌多於2%的地區，尤其在權力制衡、基本人權及刑事司法正義的跌幅較明顯。他表示，《港區國安法》可能導致香港評分下跌，引述有和平示威者被控、國安法下特首可委任指定法官，分別影響基本自由及削弱司法獨立。他補充，香港在法治的評分仍然強，但在法院限權的評分連續多年下跌，認為突顯司法機構限制行政，日益面對挑戰。

至於香港未來趨勢，Piccone說要下一年再評估，但觀乎目前和平示威者被控、行政當局權力增加，香港法治的未來走勢令人泄氣（discouraging）。

相關字詞﹕法治指數 世界正義工程

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