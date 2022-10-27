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機場已截多數輸入個案 梁子超倡盡早放寬入境

【明報專訊】本港實施「0+3」滿一個月，本報計算過去一個月有逾22萬人次經機場入境，同期有近1.1萬宗輸入個案，即機場入境者陽性率約4.48%，較放寬安排前一個月的3.24%稍增。而政府除放寬酒店檢疫安排，另亦以快測取代登機前核酸檢測要求，有醫生認為安排令病毒量低、復陽且不具傳染性的入境者抵港，在機場檢測已攔截大部分輸入個案；又稱「就算0加幾都無阻變異病毒株流入本港」，建議港府可把握時機放寬入境安排，以補充本港混合免疫力。

據入境處及衛生防護中心的資料，由9月26日至本周二（25日），即實施「0+3」首月有22.5萬人次經機場入境，有10,094宗輸入個案，其中六成輸入個案屬在機場檢測陽性，整體機場入境者陽性率約4.48%；而在0+3前一個月，有約16.6萬人次經機場入境，同期有5390宗輸入個案，機場檢測陽性者佔四成，整體旅客陽性率約3.24%。

「無可能要旅客唔要病毒株」

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時輸入個案上升與港府取消登機前核酸檢測要求有較大關係，導致機場入境者陽性率看似有所上升，惟大部分個案已在機場攔截，故認為「0+3」對本港疫情未有構成額外風險。他又指隨着本地逐步復常，本港要接受輸入個案有所增加，「無可能要旅客但唔要佢哋啲病毒株」，籲港府毋須過慮，可盡早放寬入境安排。

無針確診兩歲童危殆

疫情方面，本港昨增5403宗新冠個案，其中5015宗屬本地個案。衛生防護中心另首次公布有本地個案帶BA.2.75.2，該名76歲女患者居於元朗，已打兩劑疫苗。另外，醫管局早前公布一名無接種新冠疫苗的31個月大男童染疫，其後引發急性壞死性腦炎，前日（25日）接受緊急腦部手術，現仍在伊利沙伯醫院兒科深切治療部留醫，情况危殆。局方再次呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以減染疫後重症及死亡風險。

（新冠疫情）

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