輸官司後修例 七醫免針紙11．9起失效 被問「輸打贏要」否 盧寵茂：須賦權政府負抗疫責

狄志遠批政府做法「粗暴」

新思維立法會議員狄志遠批評，政府敗訴後修例賦權醫衛局長可宣告免針紙失效的做法「粗暴」，「自己打擊自己的管治威信」。他認為當問題有爭議，政府理應上訴，以符合法律程序公義，但估計政府知道沒足夠法律基礎而不上訴，這反映當初政府沒有深思熟慮，他對此感到失望。

港府：事前已考慮所有因素

政府發言人表示，盧寵茂作出宣告是符合公眾利益，事前已考慮所有因素，包括有關醫生在特定時間內簽發免針紙的數量、模式和方式等，有合理理由懷疑他們發出免針紙前沒有為病人做臨牀評估。

政府稱，7名醫生可於下月1日或之前提出書面申述，解釋為何局長不應作出今次宣告。根據醫健通紀錄，7名醫生發出的免針紙，目前近兩萬張仍有效，佔全港有效免針紙超過一半。

盧寵茂昨早被問及修例一事時稱，今次並非「權力」問題而是「責任」問題，政府有責任保障市民健康，需依法辦事，要有足夠法律基礎承擔責任，事件反映政府對市民健康的重視，繼續承擔抗疫責任。

被問是否「輸打贏要」，以及輸官司後修例，會否影響政府管治威信，他重申政府要依法辦事，有關防疫規例訂立的初心是給予政府足夠權力承擔責任。

江玉歡促解說迫切修例原因

最先質疑政府廢除免針紙法律基礎的選委會界別立法會議員江玉歡在港台《千禧年代》表示，如果政府上訴，仍有不確定性及時間長，修例會較快，今次「應該無乜甩漏」；但指政府應向市民解說迫切修例的原因。她說仍有因健康需要而不打針的市民，政府應增加渠道聽意見。

立法會「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」主席、經民聯梁美芬認為政府有「漏招」，支持修例，但她指政府可上訴，因爭議涉及重大公共利益，上訴庭或終審法院可能作不同判決。她又表示醫委會應盡快調查涉事醫生並向市民交代。

林志釉：猶如廢除法庭裁決

香港病人政策連線主席林志釉昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，修例本質無問題，可讓醫衛局長名正言順行使權力，但質疑特首李家超早前以政府於免針紙案敗訴為例，反映市民人權受保障，但數日後利用行政手段修例，猶如廢除法庭裁決，「有些令人蔚為奇觀」。

（新冠疫情）