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日放寬自由行後 港出境客隨即升

【明報專訊】新冠疫情持續，港府上月底起實施「0+3」，不少港人熱門旅遊地點亦放寬入境檢疫政策，日本於本月11日恢復免簽證自由行。本報參考入境處出入境旅客人次統計，發現自從日本放寬自由行起的同期，本港出境旅客人次隨即上升，更有連續兩個周五六日，單日出境旅客人次均破萬。中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波相信，數字顯示日本開放自由行鼓勵不少港人外遊，帶動出境旅客人次數目。

航空公司運力現僅疫前15%

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，旅遊業一直與航空公司溝通，惟現時全港航空公司的運力僅達疫前15%，運力直至年底才有望回升至疫前三成水平，因此預期直至年底的出境人次只會較現時增加10％至15%。

旅社：入境團零收入零預約

全職員工50多人減至5人

入境遊方面，香港入境團旅行社協會創會會長、國聯假期主席謝淦廷稱，其旅行社主要接待來自星馬泰及印尼的的旅行團，自政府公布實施「0+3」後，雖接獲不少合作旅行社的查詢，但其職員向對方解釋「0+3」安排與本地檢疫措施、完成報價後，至今仍未正式接獲任何預約，指雖然「0+3」實施，至今都是「零收入，零預約」。

謝說，其公司雖然亦有開辦本地團，但本地團推出一年多，反應已愈來愈淡靜，「香港這麼細，不同地方已去到七七八八」。他說其公司的全職員工由疫情前50多人減至現時5人，促請政府盡快推行「0+0」，以挽救生意。

（新冠疫情）

相關字詞﹕李兆波 新冠疫情

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