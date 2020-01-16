「0＋3」一個月 非港人入境增不足一成 港人出境增逾五成 學者：如「輸血」給其他國家

明報記者 陳萃屏

總入境人次增35% 出境增40%

本報按入境處出入境旅客人次統計數字，比對「0+3」實施前後一個月機場出入境旅客人次。入境旅客在「0+3」實施後增35%，增至逾22萬人次；出境旅客人次增幅更大，由「0+3」實施前的17萬多人次增至實施後的24萬，增加40%。數字顯示，出入境旅客均是以港人為主，香港居民的入境人次由接近11萬增至逾16萬，增加49%；出境人次由逾12萬增至逾18萬，增超過五成（見圖）。

旅議會：早料0+3無法吸旅客

旅議會總幹事楊淑芬表示上述數字合乎預期，稱早已認為「0+3」對於吸引外地旅客完全沒有幫助，因本港仍有核酸檢測等檢疫措施，無法便利旅客來港。她又認為出境旅客人次有四成增幅已較預期佳，指出當局上月推出「0+3」時，她預期旅客數目會增長兩至三成，因航空公司運力不足，導致機位緊張，亦會影響港人出遊意欲。楊淑芬又說，即使港府推行「0+0」，亦只是旅遊業復蘇的開始，指出本港入境遊生意過往有八成是內地客，若本港一直無法與內地通關，都只能做兩成生意，但她強調「有好過無」。

她期望港府可考慮「團出團入」方式，讓入境旅行團可到本港的指定餐廳或景點完成入境遊，形容此舉「起碼讓業界做一點生意」，期望港府考慮。

餐飲業界：港人消費力弱

敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，今年9至10月餐飲業的生意較去年同期差10%至20%，除了10月初因派發新一期消費券輕微帶動餐飲業的生意外，其他時間如「一潭死水」，「商場晚上6至7時的人流有如以往10時一樣」，認為港人消費力疲弱。他續說本港經濟已出現問題，稱復常是解決經濟問題的方法。他認為從上述數字可見入境旅客數字增幅不多，對本港餐飲業幫助不大，屬預期之內。

李兆波：0+0也只是「輸得冇咁慘」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，即使現在推行「0+0」也只是「輸得冇咁慘烈」，因比較亞洲周邊鄰近地區，現時港元匯率貴、機票貴，加上仍有防疫政策，反問「如果成本這麼大，為何人們要來香港？ 」

中大酒店及旅遊管理學院副教授尹振英形容「0+3」有如「輸血」給其他國家，因本港無法吸引旅客入境，但港人卻不斷出境，致消費力外流。尹續說，即使本港實施「0+0」，亦不代表能吸引外地客，認為港府須盡快廢除令旅客感到麻煩的防疫措施，如「安心出行」，通關後亦須推出歡迎旅客的措施，如給予旅客特別的消費優惠，及須有全球宣傳策略，才有望吸引旅客回流。

（新冠疫情）

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