大灣區GBA專題：金領航獎增設環保ESG獎

金領航獎自2018年起舉行，今屆為第四屆（2020年暫停一屆），旨在嘉許在服務業及相關管理範疇有傑出表現和成就的企業。廣東省香港商會希望，透過金領航獎鼓勵更多企業引進現代服務管理方法，達到提升企業市場競爭力，促進及加強大灣區內港企交流互動，提升公眾對香港品牌及服務業的認識、認知及認可。為提高獎項評審的專業度和公信力，本屆邀請了普華永道擔任金領航獎智力支持機構，同時商會亦邀請來自不同機構及界別的專業服務界及學術界代表組成委員會評審。

11月截止報名 獲獎名單明年2月公布

是次活動11月截止報名，參賽企業資格分3種：一為在香港成立並在廣東省內設立分支機構；二為在廣東省內由香港人擔任主要負責人或高管的法定企業機構；三為由香港人在廣東省內依法成立的法定企業機構。入選及獲獎名單將於明年2月公布，比賽詳情可瀏覽廣東省香港商會網站（www.hkccgd.cn）。

明報記者

[活在灣區]