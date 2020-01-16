大灣區GBA專題：粵加薪幅度勝港澳 吸引港人北上

明報記者 龍彩霞

該調查在7至9月期間進行，共收回281份問卷，超過21.3萬名僱員參與調查。97份來自香港機構，26份來自澳門機構，158份來自廣東省城市機構。調查主要涵蓋：參與機構概覽、僱員實際及預測的薪酬調整幅度、應屆畢業生入職薪金、獎勵計劃、僱員福利、人事變動、薪酬及津貼的分析。是項調查分別以4個職級作分析：管理/經理級員工、中層/主任/專業員工、一般職員及一綫/基層員工。

廣東省有158間參與調查的機構，提供數據作實際薪金調整分析。調查結果顯示，本年度（由2021年7月至2022年6月）平均薪金調整幅度介乎4.5%至5.2%之間。在158間機構中有32間表示凍薪，1間表示減薪，在剔除該些凍薪機構後，其餘125間機構的整體實際調整加幅介乎6.6%至7%之間。

至於2023年度的薪金調整幅度預測，共有154間機構提供數據，各職級的整體調整加幅預測介乎4.1%至4.4%之間。當中36間表示凍薪，在剔除該些凍薪機構後，其餘118間機構的整體調整加幅預測介乎5.7%至6.1%之間。大部分機構在考慮調整所有職級員工的薪金時，首要因素為「機構整體業績」，其次為「部門表現」。

內地起薪點較低 累積經驗隨時「幾級跳」

在調查中，大灣區年輕人趨向希望企業的福利更具彈性，例如企業可以提供10個福利項目給僱員任選其中4項或5項。香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，雖然廣東省城市的起薪點較低，但部分行業具發展機遇，累積經驗後人工隨時「幾級跳」，絕不輸蝕於香港發展。此外，廣東省的生活水平亦較本港為低，「消費同租金都比香港平」。

應屆畢業生的入職起薪點，會因學歷及工作性質不同而有別。從職能方面來看，以投身「研發」職能的碩士學位或以上、學士學位/本科及大專/文憑/副學士或同等學歷的畢業生平均入職薪金為最高，分別為8223元、7415元及5891元人民幣 。與去年比較，大多數不同教育水平的應屆畢業生，在不同職能的平均入職薪金較去年略高。

調查又顯示，因疫情影響與內地通關時間表未定，2023年香港薪酬預期加幅與今年相若（由3%至3.3%，視乎職級），而在大灣區中，薪酬加幅最大為廣州的5.2%至5.8%及中山的5.3%至5.7%；加幅最小為澳門，由1.2%至2.7%，但由於博彩公司未有參與今次調查，員工薪酬未有全面反映。

研發人員薪酬最優厚 行政敬陪末席

本港的大學畢業生平均起薪點則較高，介乎近1.6萬至1.8萬港元，廣東省城市則由5985至7415元人民幣不等。其中以研發行業的人工最優厚，大學畢業平均入職薪金達7415元人民幣，人力資源及行政則敬陪末席，平均起薪點為5985元人民幣。香港以學士學位/本科畢業生計，「工程」及「資訊科技」錄得最高平均起薪點，分別有18,495及18,266港元，整體平均薪金較去年略高。

流失率方面，廣東省城市平均流失12%至31.6%，當中基層員工流失最多，薪酬則是離職主因。香港則介乎是11.4%至22.2%，職級愈高，流失百分比則愈低，與去年相若，晉升及發展機會及薪酬仍是今年離職的主要原因。

梁偉佳表示，由於明年情况未明朗，包括屆時是否已開關，雖然本港出現類似1997年的移民潮，但相信大灣區開關後及提供工作機會，都吸引海外或內地人才來港。按地區計算，深圳、珠海等5個城市所有職級於本年度的調薪幅度均高於香港，其中經理級或以上介乎3.9%至6.2%，當中珠海平均加薪6.2%，遠超香港的3.1%。明年的加薪預測差距則見收窄，7個廣東省城市的經理級或以上平均加3.8%至5.3%，香港則預期加薪3.1%。不過，香港資訊流通則可吸引其他城市居民來港尋找工作機會，而且內地開關後大灣區會比新加坡吸引。

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