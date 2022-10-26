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2022年10月26日星期三
港聞二
輸覆核不上訴 修例賦權廢免針紙 政府最快今宣布14日後失效 湯家驊：填漏洞非輸打贏要
類鼻疽擬納須呈報傳染病 濾水廠增食水氯量
專家：爆發或無關食水 倡喉管採樣檢測
公僕守則擬刪政治中立 增維護主權 楊何蓓茵：不能藉詞中立不履職 梁籌庭：如一朝天子一朝臣
「中立」緣起90年代 葉劉：當時公僕需忠於英
中大校徽回復舊版 議員校董促獨立調查追責
6000公頃綠化地 甯漢豪：料多用於非高密度發展
中聯辦弘二十大精神 開「領導班子會議」
違科技園租契 黎智英黃偉強裁欺詐 官：特殊租約限制嚴格 黎知「力高」不符條件隱瞞廿年
洪門宴王詩雅不認罪 擬召專家證染疫損記憶
情婦勒索餐飲高層囚兩年半 官斥利用事主知名度
田螺車撞倒拖行10米 單車漢不治
假公安電騙 兩女共失1000萬
涉燒檢測站 警拘疑光城者資助人 另涉騙「百分百擔保」470萬貸款 兩案7人被捕
警拘內地男 涉立會示威區貼3「煽動海報」
連登發21煽動帖文 稅局前職員囚6月
圍理大3人認暴動囚45月 官：港史上最暴力暴動之一
法院外阻警帶走男童 五旬公僕認阻差
父患癌母中風 女兒辭職照顧：困獸鬥 逾七成照顧者無暇自顧 盼勿居家安老口號式支援
休班警時速150公里撞斃鐵騎士 否認危駕致死
許金山殺妻女申上訴終院 上訴庭駁回
詹培忠否認串謀欺詐洗黑錢 一被告未到庭遭通緝
大灣區GBA專題：穗護林蔭路 須保繁茂禁私剪 涵21條栽「鄉土樹種」路 包括砍榕風眼濱江西
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【Emily】葉劉評辛偉誠拜相：由前殖民地嘅人管治
【Emily】經民聯設6地區支部 想參與辦關愛隊
【Emily】梁熙拍10集《醫熙有您》講醫療問題
【Emily】環境局長參觀電動九巴 睇埋數散銀
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【明報專訊】（請看附圖）
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