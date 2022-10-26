詹培忠否認串謀欺詐洗黑錢 一被告未到庭遭通緝

首案3名被告為公司董事兼時任亞洲資源大股東董事詹培忠（75歲）、商人兼時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業女子王蓓麗（65歲）；次案被告為商人馬鐘鴻（48歲），今缺席聆訊遭發拘捕令。

控方開庭時指出，控辯雙方商議後將於2024年3月1日審前覆核，同年5月2日開審，審訊為期60天，控方將傳召4名廉署人員、27名街外證人，另會將長約126分鐘、詹培忠的警誡錄影會面呈堂，料辯方會挑戰其呈堂性。

後年方開審 官：唔關法庭事？

法官郭偉健關注本案在2024年才開審，「係唔係遷就大家嘅準備時間同日程？」辯方確認。法官續稱，「好多人話法庭審案好慢」，但事實上排期可早於2024年開審，問辯方「唔關法庭事？」辯方表示無關。

【案件編號：DCCC 439-440/22】