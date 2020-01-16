休班警時速150公里撞斃鐵騎士 否認危駕致死

被告警誡下稱車速70公里

控方開案陳辭指，2018年4月3日下午，被告唐建偉（案發時27歲）在大埔公路北行線駕駛一輛私家車，53歲事主林日安駕駛電單車南行，兩車於燈柱附近相撞。私家車受嚴重撞擊，部分車胎漏氣，兩名司機送院，事主當時失去脈搏和呼吸，右腿重傷，右手和右小腿有「開放性傷口」，同日下午4時許證實死亡，死因為多處受傷，包括右肢截肢、胸部、腹部及盆骨受傷等，被告報稱頭、頸和腹部痛楚。

當時有女子目擊經過，稱聽到煞車聲後看到私家車跨越雙白線及逆線行駛。一名男司機駕駛時聽到巨響，看到一輛私家車高速打轉，撞到行人路欄杆後彈到行車線中間。事主右腿及右身嚴重受傷，被告面部流血，並數次走近電單車。

政府化驗師計算指被告超速

被告同日被捕，於錄影會面中稱有5至6年駕駛經驗，熟悉涉案路段。被告稱，當時時速約70公里，前方一輛黑色私家車駛近油站減速，以為該車駛入油站，遂往外駛但疑撞到安全島及爆胎，車輛失控，扭軚不果發生意外。經政府化驗師計算後指被告超速，平均車速約每小時130至150公里。

【案件編號：DCCC 949/18】