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父患癌母中風 女兒辭職照顧：困獸鬥 逾七成照顧者無暇自顧 盼勿居家安老口號式支援

【明報專訊】施政報告提到安老服務以「居家安老」為本，有為照料年邁患病雙親辭職的照顧者稱，媽媽中風，爸爸患癌，家裏如困獸鬥，老父拒穿尿片多次失禁，父女間常有爭執，自己情緒失控。有調查顯示，逾七成照顧者因照料長者而忽略個人需要。對於施政報告提出多項措施支援居家安老，有照顧者認為措施未能回應情緒支援和晚間外展等真正需要，冀政府勿流於口號式支援。

勞福局：施政報告一系列措施支援

勞福局回覆，稱為加強支援長者和殘疾人士照顧者，《施政報告》提出一系列措施（見表），包括明年10月起將低收入家庭護老者計劃恆常化，每月津貼由2400元增至3000元，此外亦會加強精神健康綜合社區中心的線上和臨牀心理學家服務，加強支援精神復元人士及其照顧者。

老父拒穿尿片失禁 女兒情緒失控

李小姐現與妹妹和年逾八旬的父母同住，其母2018年中風，父親患癌，前年李小姐辭去會計工作照顧父母，妹妹繼續工作。今年1月爸爸3次因發燒入院，4月父母感染新冠病毒，爸爸還患了腸病和腰瘡，8月才可出院。

李小姐嘆道，父母行動不再自如，家裏頓變困獸鬥，父親因自尊拒穿尿片，屢次失禁要由李小姐清理，「佢瀨咗尿我真係發晒癲，唔係鬧佢，但點解你唔著片呢？當面向佢發脾氣，細妹都有拉住我，看到爸爸眼有淚光」。她說第五波疫情期間，常因照顧雙親情緒失控，「少少事我都發晒癲，在房間打嘢（牀）」，非常無助。她說爸爸不聽人勸，難接受自己行動不便，曾堅持單獨外出，結果有途人打電話通知爸爸跌倒。

自全職照顧雙親，李小姐便無去過旅行，每月朋友聚會也因照顧和疫情原因取消，「朋友幫不了，他們如何勤勉，都要靠自己面對」。每天買餸前的半小時去吃下午茶，是她僅有的私人時間。李小姐認為，政府應推出措施支援護老照顧者的情緒。

另一照顧者黎女士的父母年逾八旬，媽媽行動不便，爸爸在2018年得了認知障礙症。原為安老院舍兼職護理員的黎女士，前年辭工照料父母，每日早上7時半到父母家，為他們準備早餐、照料服藥和打掃等，晚上11時才回家。

疫情期間黎的父母幾乎每天在家，義工暫停上門，父母雖正輪候院舍，但她見多間院舍曾大規模爆發，不少家庭無法相見，故不想父母入住。居家安老並不易，黎女士申請了社福機構送飯服務，但假期及颱風期間服務暫停，亦缺乏晚間社區支援。

施政報告提到，護老者生活津貼計劃恆常化並增加金額，她認為津貼仍不足以應付生活，「超市一個包10蚊，無特價時賣15蚊」。她期望加強外展服務，如緊急送飯及上門照顧，並與商界合作提供彈性工作，讓照顧者掙取收入和暫離照顧環境。

家福會：支援護老者政策零散

家福會高級經理黃愛球表示，大部分長者都希望居家安老，惟政府支援不足，施政報告支援護老者政策零散，應先界定何謂護老者，例如無償照顧家中長者的人，再針對該群組制定政策和藍圖。她歡迎報告提出的一站式照顧者資訊網站及支援專線，但試為可同步加強外展及晚間社區支援，並設個案經理。

相關字詞﹕照顧者 施政報告

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