情婦勒索餐飲高層囚兩年半 官斥利用事主知名度

正辦離婚 丈夫稱被告性本善

被告黃莎莎（現年32歲，小圖）生於內地，9歲來港，學歷為高級文憑，被控於2021年9月10日至10月6日犯案。證供顯示，被告曾拍到X在牀上睡覺及穿著浴袍的照片及X在酒店赤裸上身講電話的片段等。

暫委法官葉啓亮引述被告的求情信指出，她對X的愛太投入才犯案，事後與丈夫關係破裂，正辦理離婚手續，如今失去事業及丈夫，更將失去自由，無法照顧患長期肺水腫的父親，加重母親壓力，深感後悔。其丈夫在信中稱，他與被告相識10年，被告被捕後才得知本案；雖關係破裂，但他仍相信被告本性善良，只是迷失自我、一時愚蠢才犯案。

葉官判刑時稱，過往案例中上訴庭指出，利用性行為片段向性伴侶勒索為加重罪責因素，判刑須以儆效尤，刑期不應少於5年，然而每宗勒索案背景不同，沒有量刑指引。至於本案，葉官接納辯方所指，本案不涉及交歡照片及影片，手法亦較勒索時任高官的許榮案輕微；不過本案事主有一定知名度，被告利用其身分這弱點恫嚇，對X的心理及精神健康造成負面影響，實屬嚴重。

官：不涉交歡照 手法較輕

葉官續指，被告將要求金額由15萬提高至50萬元，威脅X要公開照片，甚至將照片流出予傳媒，其間向X傳送他在酒店櫃枱辦理入住手續的照片，令X擔心被告手上照片的私密程度更高；被告行為令X焦慮不安，X更因恐懼照片流出而無心工作，事後需向心理醫生求診及失眠，惟考慮事件僅影響X，被告沒收取金錢，恫嚇手法較同類案件輕微，判監兩年半是合適刑罰。

【案件編號：DCCC 1146/21】