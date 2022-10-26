洪門宴王詩雅不認罪 擬召專家證染疫損記憶

辯方稱未有人選

官：未準備好返嚟做咩？

被告王詩雅（37歲）上一次聆訊未有到庭，昨日親身應訊。她否認一項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」罪及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。控罪所指的虛假資料，涉及王當晚前往灣仔晚宴及銅鑼灣食肆的行蹤。

辯方律師甫開庭表示，收到被告指示代為答辯。但暫委裁判官陳安婷質疑被告已經親自到庭，要求被告自行答辯。

控方表示，本案有10名控方證人，證物則包括閉路電視片段和警誡錄影會面等。辯方稱，被告正在尋找一名醫學專家證人，但因相關議題較嶄新，仍未有合適人選，希望將來審前覆核時有確實人選；陳官聞言指「你（審前覆核）嗰日未準備好，叫你返嚟做咩？」

辯方冀1月審前覆核 官定12月

辯方提議於明年1月審前覆核，指被告曾在控罪時間內感染新冠病毒，因此醫學專家的意見與案情有直接關係。控方反對長時間押後審前覆核，指案件不應再次拖延。陳官最終排期至12月20日審前覆核，促辯方盡快找到理想專家人選。

【案件編號：KCS17695-17702/22】