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違科技園租契 黎智英黃偉強裁欺詐 官：特殊租約限制嚴格 黎知「力高」不符條件隱瞞廿年

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉違反科技園租契案，昨在區院裁決。法官陳廣池認為，黎不能藉詞事務繁忙抹煞其責任，他建立「報業王國」明知將軍澳工業邨限制，卻隱瞞「力高顧問」租用處所及作虛假陳述，裁定黎兩項欺詐罪成，黃偉強一項欺詐罪成。陳官強調不排除判監，判刑押後至11月24日，以待取兩人背景報告。控方亦將向黎申請的沒收令，押後明年1月27日處理。

據了解，本案為首宗違反科技園用地租約被裁定刑事罪成的案件。首被告黎智英（74歲）和第三被告黃偉強（60歲）同否認於2016至2020年干犯一項欺詐罪，黎否認於1998至2015年犯下另一項欺詐罪。

稱周達權無誇大 納可靠證人

次被告、集團營運總裁兼財務總裁周達權，審訊時獲准以控方特赦證人作供。法官陳廣池裁決時表示，周有動機為減低自己刑責而誇大其辭，但認為他沒有誇大，甚至「有點維護」前老闆黎智英和前下屬黃偉強，遂接納周是可靠證人。

陳官指出，涉案駿盈街8號處所的地價是5375萬多元，1995至1997年的年租為112元，之後以應課差餉租值的3%計算。科技園（前稱工業邨公司）以低價批出的租契屬特殊租約，年期可至2047年，有別私人市場，承租人須符合條件及嚴格限制。

陳官表示，黎智英作為蘋果日報印刷有限公司前身、即敏鴻有限公司的主席，申請租用涉案處所作報業用途，簽訂租契協議及聲明，是公司董事「為首者」；認為黎以其生意頭腦駕馭規模不小的工商業集團，不代表他能以事忙為由抹煞責任，他自籌劃建立「報業王國」起已明知土地租價低廉及年期穩定，須遵守限制。

力高涉獵「動新聞」

官：不能抹煞「管理顧問」業務性質

陳官續指，力高是黎的私人公司，即使力高曾持蘋果印刷股份及涉獵「動新聞」，不能抹煞它本身提供管理顧問的業務性質；而力高面積只有646平方呎，約佔處所0.16%，但亦須就佔用處所申請牌照，正如蘋果印刷過去曾為27間公司向科技園申請牌照。

陳官表示，不相信黎智英忘記力高的存在，反之黎知道力高不符合條件，並隱瞞力高佔用上址20多年，從而欺詐科技園。陳官指，這亦可視為違約行為，惟在這種租金低廉的特殊租契協議，便是一虛假陳述，導致科技園蒙受不利，並令蘋果印刷和力高獲益，故裁定黎智英兩項欺詐罪成。

黃着律師覆園方 官：知嚴重

至於辯方稱黃偉強僅是「大打雜」，陳官反指黃是「高級大打雜」，他擔任集團行政總監及負責申請牌照，「明顯地不是信差這麼簡單」，認為黃由始至終均知悉力高的存在，他收到科技園查詢後立即主動着法律顧問草擬回覆，知道事件嚴重，並訛稱力高沒佔用處所，協助黎隱瞞力高在上址營運；縱使力高遷出糾正違規，亦已犯案，故亦裁定黃一項欺詐罪成。

【案件編號：DCCC349/21】

相關字詞﹕區域法院 科技園 黎智英 欺詐罪 壹傳媒大樓

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