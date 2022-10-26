6000公頃綠化地 甯漢豪：料多用於非高密度發展

上任特首林鄭月娥曾指，因應市民珍惜郊野公園，故將採用多管齊下的方式增加房屋供應，但不願開發郊野公園。甯漢豪昨出席立法會發展事務委員會談到郊野公園土地時指，「絕對沒有呢個講法要發展所有郊野公園，但會研究個別郊野公園的地塊」。

指對郊園取態不連貫

環團促講清楚政策

綠色和平資深項目主任陳可淳表示，即使發展要分優次，但郊野公園從不在發展範圍。她認為目前政府對發展郊野公園態度模糊，惹人憂慮，且與上屆政府口脗有出入，促政府盡快「講清楚有關政策詳情」。

同時，今屆政府推動發展綠化地帶，包括正進行新一輪「綠化地帶」檢討，規劃署亦將研究餘下6000公頃綠化地的發展潛力。甯漢豪昨稱，新識別約255公頃「綠化地帶」，將於2024年或之前開始改劃，並在10年內全數變成熟地。至於餘下6000公頃用地，甯稱將於明年完成檢討，並預期適合作高密度房屋發展用地的數目不多，相信較多用地會作滿足長遠、非高密度發展的土地需求。她舉例稱大嶼山南有約千公頃綠化地，可作康樂及鄉郊旅遊用途。

至於降低舊樓強拍門檻方面，甯於會上直言目前條例「寫得好死」，希望放寬相連地段強拍申請要求。

民建聯立法會議員劉國勳認為，政府提出255公頃可供發展的綠化地過於保守，建議政府加大力度發展綠化帶，以增加房屋供應。

此外，今屆政府推出「簡約公屋」，以紓緩公屋輪候冊的壓力。房屋局長何永賢昨於社交平台上載4至5人單位的初步設計概想圖，指單位將設獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐，具體單位佈局則按項目而定。

（2022年施政報告）