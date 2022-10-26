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中大校徽回復舊版 議員校董促獨立調查追責

【明報專訊】中大繼上周一宣布更換新校徽、前日（24日）突然換回舊校徽，昨晚校方於校董會會議後發聲明表示，校董會成員「同意校長建議將校徽恢復舊版」。與會校董、立法會議員張宇人在會上提出成立獨立調查委員會追究責任，要求校方交代「形象更新」由誰決定、改校徽涉款多少等。

中大昨晚近11時發聲明表示，校董會會議上，成員聆聽校長就形象更新工作之匯報後，同意校長建議將大學的正式校徽恢復為10月17日前沿用的版本（設有紫、金分色）。

張宇人在會後見傳媒，稱已聯同劉國勳及鄧家彪兩名議員校董，要求校董會主席查逸超成立獨立調查委員會追究責任，促校方交代「形象更新」由誰決定、更改校徽涉款多少、有否招標聘請公司負責今次計劃，並要求沿用原有校徽。

校方：校董同意校長建議

張宇人：校長有些提議盼通過

張宇人透露，中大校長段崇智昨以視像形式出席會議，段在會上以約半小時解釋新校徽，「然後有些提議希望我們通過」。張未有透露相關提議內容，但認為校董會事前無提供參考文件，拒絕即日表決。他認為今次事件反映中大企業管治不濟、「可以曳得咁緊要」，認為是時候改善。

同日較早前，立法會教育事務委員會主席梁美芬再批評中大「先斬後奏」，稱已在立法會提出口頭質詢，要求政府解釋公營大學校董會的組成結構、中大管理層是否出現嚴重判斷失誤及決策是否欠透明。中大前校董、民政及青年事務局長麥美娟昨在電台節目稱，改校徽事件對中大造成很大傷害，相信今次風波不止設計問題，「程序令大家唔開心」。

中大本月17日發布發校徽，分正式版（不再用分割用色設計，鳳凰圖案改為全金色）和簡化版（刪去「博文禮約」校訓，用於社交平台等），部分中大持份者、議員校董先後表達不滿，批評校方欠缺諮詢。校長段崇智本月19日發聲明稱會繼續聽意見，「不會急切作出改動」；中大本周一將網上平台的校徽改回舊版。

相關字詞﹕段崇智 張宇人 中大校董會 校徽 中文大學

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