「中立」緣起90年代 葉劉：當時公僕需忠於英

任職政務官多年的行會召集人葉劉淑儀表示，回歸前的公務員亦需跟隨英國國策辦事，需「完全忠於英國」，她形容港英政府是希望公務員只做技術官員。

俞宗怡2007年覆吳靄儀：

政治環境變 這核心價值更重要

翻查資料，立法會前議員吳靄儀在2007年動議討論政府應維持優秀、專業、政治中立及廉潔為公的公務員隊伍，時任公務員事務局長俞宗怡發言提到，公務員隊伍政治中立的最基本原則，是不論在任特首和政治任命官員的政治主張，公務員都應「完全忠誠地」協助他們制訂政策、執行決定，她同時指出，政治中立是政府一直信守的核心價值，在政治環境不斷轉變的情况下，這核心價值只會變得更為重要。

公務員事務局前局長王永平在2004年回覆立法會議員提問時，則指出公務員的政治中立建基於效忠政府的責任，所有公務員應對在任特首和主要官員盡忠，同時必須衡量各項政策方案的影響，在政策制訂過程中坦誠而清晰地提出意見，但政府作出決定後，不論個人立場如何，公務員應全力支持，不應公開發表個人意見，並應協助主要官員解釋政策。