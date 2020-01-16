公僕守則擬刪政治中立 增維護主權 楊何蓓茵：不能藉詞中立不履職 梁籌庭：如一朝天子一朝臣

楊何蓓茵昨日表示，近年事件及國際形勢突顯愛國者治港的重要，新《守則》會列明公務員需具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並具盡忠職守等條件，《守則》對公務員日常工作、決策和行為起指導作用。

立法會議員黎棟國會上要求楊何蓓茵解釋現時《守則》中「政治中立」4字，楊何蓓茵表示，新《守則》將不再用「政治中立」這名詞，指公務員要不偏不倚，不能以政治中立為藉口而不執行政府的工作。她提到，大部分公務員可加入政黨，惟工作不能被政治信念影響。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，過往數屆政府均提醒公務員政治中立，特別是社會運動期間，強調公務員不應參與政治活動，現時《守則》刪去政治中立，如「一朝天子一朝臣」。他認為政府應訂立明確指引，讓公務員知道違規行為，如就社會事件發聲及聲援政黨是否違規。公務員總工會主席馮傳宗認為，過去社會誤解公務員以政治中立為由不作為，刪去4字可避免炒作。

保安局前局長、立法會議員葉劉淑儀向本報表示，公務員「從來沒有政治中立」，支持政府是必然的，她舉例稱前港督彭定康在任時曾推動政改，在社會上頗有爭議，她當時所屬的工商科亦需對外「拉票」。

學者憂政團待遇不再一視同仁

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，政府近來一直醞釀批評公務員的效率問題，加入賞罰制度，如將施政缺失歸咎公務員缺乏配合執行政策，《守則》刪去政治中立，是要求公務員配合政府。他擔心《守則》刪去政治中立後會出現程序公正問題，如公務員對不同政治團體的資源分配是否繼續一視同仁。

表揚榜明年推 欠佳不改即炒

另外，楊何蓓茵指，明年第二季會推出「行政長官表揚榜」，每3至6個月表揚具示範作用的事件、團隊或人員；並對表現欠佳者督導輔助，無改善則及時終止聘用。她提到，2021至2022財政年度有52名公務員違反紀律被免職，2017至2021年則有17名公務員被評表現欠佳，當中10人持續表現不佳而離開政府，3人有改善留任，4人仍在觀察。