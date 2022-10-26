專家：爆發或無關食水 倡喉管採樣檢測

深水埗8月爆發 當時氯含量已因疫情提升

港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，相信提高氯含量至每公升1.2毫克足以殺死細菌，呼籲附近居民尤其長期病患和長者，早上勿用開水喉首分鐘流出的食水。水務署稱，增食水餘氯含量是審慎措施，提供額外預防，含量提升後仍符合標準適合飲用，新冠疫情時亦有採用措施。

水諮會前主席陳漢輝稱，暫無證據顯示區內食水含類鼻疽，料食水未必是傳播途徑，建議水務署在喉管採樣檢測確定。他相信增加餘氯含量是預防措施，若再提升「就會好似游水咁有陣味」。

早前驗出類鼻疽菌的白田邨重建地盤昨午不見工人工作，地盤內部分帆布被大風吹開，露出泥土表面消毒用熟石灰。相隔地盤數十米的白田邨安田樓近3個月錄兩宗感染，居民岑先生稱不擔心，認為屋邨每周以稀釋漂白水清潔走廊，加上家中安裝過濾器淨化食水，相信水質無問題，不會刻意煮沸水刷牙洗臉。住戶楊先生稱，同住父親以輪椅代步，已提醒在外避免觸摸欄杆，回家要立即洗手。楊近日因應專家建議，早上會開水喉一兩分鐘，用來淋花免浪費。