類鼻疽擬納須呈報傳染病 濾水廠增食水氯量

【明報專訊】深水埗爆發源頭未明的類鼻疽感染，連同昨日新公布的一宗個案，該區8月起累計20宗。港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察為患者居所供水的兩個配水庫，稱食水氯含量應可殺菌，但為進一步殺菌，建議沙田濾水廠增加氯氣含量至約每公升1.2毫克，及於各配水庫水出口加設紫外線。水務署稱，已在沙田、大埔及大埔道濾水廠增加食水餘氯含量。衛生防護中心稱，因應類鼻疽個案增加，正計劃納入法定須呈報傳染病。
昨增3宗 一居深水埗兩人港島東將軍澳
衛生防護中心昨傍晚公布新增3宗類鼻疽感染個案，3人均有長期病，一人居於深水埗，另兩人為港島東及將軍澳居民，是自8月後首錄得非深水埗區感染個案。中心補充，一名69歲男患者在潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦住柴灣，與另一名北角居民發病前均沒到訪深水埗及相同場所，初步排除感染與食物或產品有關。
連同上述個案，截至昨日今年共錄得34宗人類感染類鼻疽。8月後22宗個案中，有20人為深水埗區居民，分佈區內19幢樓宇，主要集中白田邨、石硤尾邨及李鄭屋邨（見圖）。中心昨稱，今年錄得個案數目較往年增加，政府正計劃將類鼻疽納入法定須呈報傳染病。
袁國勇視察配水庫 倡加設紫外線殺菌
袁國勇昨視察石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫後稱，兩個配水庫食水游離餘氯含量均符世衛要求，應足以保障食水安全，惟食水會經濾水廠輸往配水庫，最後抵達家居出水位，其間氯含量會減少，建議水務署提升沙田濾水廠餘氯含量。他續稱，類鼻疽伯克氏菌可在細胞外壁分泌黏液，或會對氯氣有抗藥性，故建議在各配水庫的水出口位加設紫外線殺菌。
水務署稱，前日已增加沙田濾水廠食水餘氯含量。署方回覆本報查詢時補充，大埔濾水廠及大埔道濾水廠有需要時會為深水埗區供水，兩座濾水廠已增加食水餘氯含量，署方會考慮提升其他濾水廠餘氯含量，冀最短時間研究在配水庫安裝紫外線消毒裝置。
歐家榮：區內爆多宗不尋常 初步調查無關連
袁國勇稱，現未能確定深水埗爆發原因，患者從未見面，亦無在同一酒樓用膳，有10名患者亦極少或從不外出。他說，除水及泥土等環境樣本，也會化驗患者在家使用的潔手液或口罩等，形容幾乎「咩都驗晒」。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，深水埗出現多宗個案「不尋常」，初步調查個案行蹤無流行病學關連。未計昨日新增個案，8至10月深水埗每月分別有8、7及4人發病。
對於有新地區錄得類鼻疽感染，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，患者病徵與其他疾病相似，醫生以往未必第一時間就有所懷疑，近日出現多宗個案導致臨牀警覺提高，或令其他區域驗出個案；稱單從一兩宗個案難判斷是否已蔓延。