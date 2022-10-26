類鼻疽擬納須呈報傳染病 濾水廠增食水氯量

昨增3宗 一居深水埗兩人港島東將軍澳

衛生防護中心昨傍晚公布新增3宗類鼻疽感染個案，3人均有長期病，一人居於深水埗，另兩人為港島東及將軍澳居民，是自8月後首錄得非深水埗區感染個案。中心補充，一名69歲男患者在潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦住柴灣，與另一名北角居民發病前均沒到訪深水埗及相同場所，初步排除感染與食物或產品有關。

連同上述個案，截至昨日今年共錄得34宗人類感染類鼻疽。8月後22宗個案中，有20人為深水埗區居民，分佈區內19幢樓宇，主要集中白田邨、石硤尾邨及李鄭屋邨（見圖）。中心昨稱，今年錄得個案數目較往年增加，政府正計劃將類鼻疽納入法定須呈報傳染病。

袁國勇視察配水庫 倡加設紫外線殺菌

袁國勇昨視察石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫後稱，兩個配水庫食水游離餘氯含量均符世衛要求，應足以保障食水安全，惟食水會經濾水廠輸往配水庫，最後抵達家居出水位，其間氯含量會減少，建議水務署提升沙田濾水廠餘氯含量。他續稱，類鼻疽伯克氏菌可在細胞外壁分泌黏液，或會對氯氣有抗藥性，故建議在各配水庫的水出口位加設紫外線殺菌。

水務署稱，前日已增加沙田濾水廠食水餘氯含量。署方回覆本報查詢時補充，大埔濾水廠及大埔道濾水廠有需要時會為深水埗區供水，兩座濾水廠已增加食水餘氯含量，署方會考慮提升其他濾水廠餘氯含量，冀最短時間研究在配水庫安裝紫外線消毒裝置。

歐家榮：區內爆多宗不尋常 初步調查無關連

袁國勇稱，現未能確定深水埗爆發原因，患者從未見面，亦無在同一酒樓用膳，有10名患者亦極少或從不外出。他說，除水及泥土等環境樣本，也會化驗患者在家使用的潔手液或口罩等，形容幾乎「咩都驗晒」。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，深水埗出現多宗個案「不尋常」，初步調查個案行蹤無流行病學關連。未計昨日新增個案，8至10月深水埗每月分別有8、7及4人發病。

對於有新地區錄得類鼻疽感染，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，患者病徵與其他疾病相似，醫生以往未必第一時間就有所懷疑，近日出現多宗個案導致臨牀警覺提高，或令其他區域驗出個案；稱單從一兩宗個案難判斷是否已蔓延。