輸覆核不上訴 修例賦權廢免針紙 政府最快今宣布14日後失效 湯家驊：填漏洞非輸打贏要

政府昨刊憲訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫衛局長，當有合理理由懷疑醫生發出免針紙前未有臨牀評估，可宣告相關免針紙最快於14日後失效；局長亦可基於公眾利益，在考慮所有因素，包括疫苗通制度有否紕漏、相關醫生在特定時間內發出免針紙的數量等，宣告該醫生發出的所有免針紙最快於14日後失效。有關醫生可於局長宣告後7天內作書面申述。

李家超：政府一向依法行事

醫衛局稱，考慮到抗疫迫切性、上訴訴訟時間和相關免針紙有效期，認為修例是最合適做法，符合香港最佳利益。特首李家超昨早出席行會前，被問政府倘修例會否給人「輸打贏要」觀感，他沒正面回應，強調政府一向依法行事。

郭卓堅：研再提覆核

於免針紙覆核案勝訴的郭卓堅認為，政府不上訴證明以往做法沒法理，現猶如強行將無法理的安排立法，是破壞法治，研究就此再提覆核。關注廢除免針紙的立法會議員江玉歡稱，對政府修例不意外，惟不少市民視取消疫苗通為復常步驟，她關注是次修例同時延長疫苗通規例至明年6月底，明顯與市民期望有落差，冀政府盡快向市民解釋原因。

林志釉：特首日前稱「敗訴顯港人權」諷刺

本身是執業律師的香港病人政策連線主席林志釉認為，特首日前曾以政府於免針紙案敗訴為例，反駁外媒稱香港沒有人權之說，惟現時修例等同將判決變為無效，「有少少諷刺」。他又稱持相關免針紙者難再找醫生重發證明書，政府提供14天通知期幫助不大。

身兼資深大律師的湯家驊則表示，法庭裁決反映規例本身存漏洞，致未達立法原意，強調政府不上訴正是代表尊重法庭。被問到涉案免針紙行將過期、修例有否迫切性，湯認為留待該批免針紙自行失效是不負責任，抗疫應爭分奪秒，任由相關市民繼續自由進出場所是「一日都嫌多」，漠視公眾健康。

至於局長亦可基於公眾利益宣告免針紙失效，湯家驊稱，若僅以醫生有否犯刑事罪而決定應否廢除免針紙，將令政府「好多嘢做唔到」。林志釉則認為，日後局長行使有關權力時須清晰交代何謂公眾利益，讓市民判斷是否有理。

另外，政府早前透露將就免針紙過期者提供過渡期，在接種規例要求的疫苗針數前可繼續進入處所；昨刊憲的修例加入條文，賦權局長可發出「過渡證明書」，列明持有人符合疫苗通要求。至於何時推出，醫衛局回覆稱暫無補充。

本港昨新公布5221宗新冠陽性個案，包括4767宗本地感染，並再錄一宗帶Omicron BQ.1.1的本地個案，患者為居住北區的47歲男子，曾打3針疫苗。

（新冠疫情）

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676