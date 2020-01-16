大灣區GBA專題：穗護林蔭路 須保繁茂禁私剪 涵21條栽「鄉土樹種」路 包括砍榕風眼濱江西

明報記者 林迎

2021年，廣州市因大規模砍伐及遷移以榕樹為主的城市樹木引發民怨，包括廣州市委副書記在內的10名官員被問責。今年初被稱為「史上最嚴」的《廣州市綠化條例》出台，之後更多文件面世，包括最新起草的《廣州市特色風貌林蔭路認定和管理辦法》、《廣州市古樹名木遷移管理辦法》及《廣州市歷史名園保護辦法》等。

所謂「特色風貌林蔭路」，指具嶺南特色，或具重要歷史文化價值、記載着城市某一時期道路綠化建設，或與周邊具有文化內涵的環境融為一體、綠化覆蓋率高、整體景觀宜人的道路。資料顯示，廣州共有21條「特色風貌林蔭路」，包括主幹道環市路、東風路、中山一路，還有砍樹風波中受注目的濱江西路。文件更特別註明，「特色風貌」是栽種「具有地域特色的鄉土樹種」。雖然沒點名，但廣州市分佈最多的綠化樹種就是榕樹。

樹死需遷砍亦須審批

不是「兩邊種滿樹」就可以叫「特色風貌林蔭路」。文件稱，兩旁所種的須為生長優良的高大喬木，間距合理，規格基本一致；行人路、單車線綠化覆蓋率達90%以上，4條行車線以下的馬路綠化覆蓋率應達50%以上，4線以上綠化覆蓋率應達30%以上，或者應具有4排以上且直徑大於20厘米的路樹。

此外，文件還要求樹况健康良好，管理單位應委託專業團隊養護，確保樹木生長繁茂，景觀和綠蔭效果良好，無死株、缺株、枯枝、斷枝，無明顯生物危害，主管部門會不時抽查。文件禁止任何人擅自修剪特色風貌林蔭路樹木，如因保證樹木正常生長或排除安全隱患確需修剪，應制定方案後提交審批。原則上不得遷移、砍伐特色風貌林蔭路樹木，若因建設需要或樹木死亡等原因，同樣要經審批才能進行。

廣州市園林科學研究院原總工程師、首席研究員張喬松指出，林蔭道可營造蔭涼城市，降低靜風率（零級風力的頻率），為市民和植物提供沒有酷暑的夏天。他表示，過去林蔭道只覆蓋行人路或單車線，若要覆蓋4條行車線，就必須在路中間加建綠化帶，將樹蔭覆蓋過去。研究表明，行人路及單車線綠蔭覆蓋率在90%時，遮蔭效果和市民舒適度最高；若行車線覆蓋率達70%，廢氣排放效果最佳，景觀效果較好。

塞車黑點移樹擴路 地盤公示詳述因果

汲取砍樹風波的教訓後，廣州所有涉及樹的新政都十分重視公眾意見。近月廣州不少建築地盤外，已按規定公示「因建設需要」處理樹木。例如天河區臨江大道一個塞車黑點，當局有意剷走綠化帶、擴闊多一條行車線，在地盤外貼有文件，向公眾解釋工程的必要：可令車輛通行能力增加24%，有效改善塞車。公示文件並稱地盤範圍內有129株樹木，包括細葉欖仁、木棉、大葉紫薇及榕樹，76株原地保育，53株遷往他處，並附有樹木現狀圖片、未來遷址位置地圖等。