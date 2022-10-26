法院外阻警帶走男童 五旬公僕認阻差

求情稱想陪被截查男童

辯方求情稱，被告蘇逸佳（現52歲）為公務員，入職30多年，多年奉公守法。辯方指出，被告當時只是想陪同一名被截查的13歲男童接受警方調查，令他不必受驚。被告並非有心阻止警方執行職務，且與警方爭執時只是聲量大，沒有使用粗口或肢體碰撞，當日法院外亦沒有群眾聚集，難以引起人群哄動，冀法庭判處罰款。

案情指，警方當日在法院外控制群眾，其間截停一名13歲男童，男童未能出示身分證，被押送警車調查。被告大喊稱要陪同男童，引起途人圍觀。警方要求被告出示身分證及搜身，被告取出身分證，並大喊「你𠵱家係唔係想拉我？你𠵱家懷疑我啲咩先？」警方屢次警告，並要求被告上警車搜身，但被告多番質疑，稱「唔明點解一定要上車做」，過程歷時5分鐘，有警員啟動攝錄機拍攝部分過程。

【案件編號：WKCC 1640/22】