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圍理大3人認暴動囚45月 官：港史上最暴力暴動之一

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，油尖旺區爆發警民衝突，7男2女被控在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動，其中3男包括一名推理小說作家早前認罪，昨在區域法院判囚45個月。法官謝沈智慧表示，逾千名示威者在1小時內向警方投擲逾250枚汽油彈，肆無忌憚、目無法紀，形容本案為香港有史以來最大規模、最暴力的暴動之一，必須判處阻嚇刑罰。

法官引述辯方求情，稱被告朱盛軒（28歲）自小被父親拋棄，母親獨力撫養，6歲前居於保母家，與母親生活幾年後母親再婚失敗患上抑鬱，朱自11歲起再搬到兒童之家及青年宿舍，成年後租住劏房，因經濟能力未能升讀大學，但他熱愛寫小說，曾出版推理小說，入圍不少獎項。

法官引述求情指，被告陳子謙（27歲）曾赴澳洲留學進修廚藝，於倫敦一米芝蓮餐廳工作兩年後回港，希望在港開餐廳；另一被告郭曉泰（34歲）則任助理屋邨主任，深受同事愛戴。

官指1小時擲250燃彈「猶如軍隊」

法官判刑時稱，案發時有逾千人聚集，人數遠超警力，各人戴有防毒面罩等裝備，以雨傘等築成防線，在人煙稠密地方與警方對峙，1小時內向警方投擲超過250枚汽油彈，「猶如一支熟練的軍隊」，為香港有史以來最大規模、最暴力的暴動之一，造成的損失不計其數。

法官續指，案發地點接近民居，示威者行為或加深不同政見者分歧，更會影響警民關係，雖無證據顯示3名被告曾帶領、鼓吹他人參與暴動，但他們參與其中，等於認同其他示威者作為，遂以5年監禁為量刑起點，認罪扣減後判囚45個月。

【案件編號：DCCC 751/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 推理小說 區域法院 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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