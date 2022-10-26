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連登發21煽動帖文 稅局前職員囚6月

【明報專訊】34歲稅局前職員涉在「連登」討論區發布21則具煽動意圖的帖文，包括稱「要實際武裝抗爭行動，最少要有火箭炮唔該」，昨在西九龍裁判法院承認一項作出具煽動意圖的作為罪。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德判刑時稱，被告以互聯網為平台，具延續性及永久性，指他宣揚武力、要求實際行動，並非單純口號；即使被告患自閉症，但認為帖文前文後理有明顯清晰的主張。對被告失去工作雖令人惋惜，但指屬咎由自取，判囚6個月。

求情稱患自閉症 失稅局工作

辯方求情稱，被告陸挺峯（34歲、報稱二級系統分析/程序編製主任）患自閉症，人際關係面對重重困難。其母求情信稱，被告求學時被班主任責罵，曾遭同學弄斷手指；他於科大畢業後因不擅人際關係，花了4年才任職稅務局，惟因本案失去穩定工作。辯方續稱，被告為與人交流，視連登為「小天地」，但用錯方法，現已深切反省，冀法庭輕判。

官：被告宣揚武力 鼓吹違法

蘇官判刑時稱，被告犯案歷時兩年半，內容包括推翻中央及香港政府、鼓吹抗爭等。國安法尚未實施時，香港面對暴亂的嚴重衝擊，被告宣揚武力，重申不是開玩笑，會令社會氣氛升溫，其信息更有特定主題，如法庭判決及疫情。當社會氣氛轉趨平靜，被告信息更為頻繁，銳意延續主張、鼓吹違法手段，但考慮他單獨行事、號召力低、沒有證據造成實質傷害，以9個月為量刑起點，認罪扣減後判監6個月。

案情指，被告為連登用戶「老鳳」持有人，他於2020年1月13日至今年8月1日發布21則煽動陳述，稱已宣誓全力支持抗爭，直至五大訴求實施、香港獨立及中國共產黨滅亡；又稱「希望唔只係一個口號，而係有實際武裝抗爭行動，最少要有火箭炮唔該」、「藍槍決，紅凌遲，綠監視，黃升職」等。他警誡下承認為用戶持有人，發布目的是「吹水、講笑、發晦氣及亂噏」。

另外，29歲放射師楊尚樺涉於2019年在網上煽惑他人襲警，今年3月被捕，事隔7個月被控一項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪，昨於東區裁判法院提堂。被告獲准保釋至11月15日再訊，待控方準備轉介區域法院的文件。醫管局回覆，稱被告任職律敦治醫院，現已休假。

【案件編號：WKCC2700、ESCC 2105/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪 放射治療 稅務局 港區國安法 作出具煽動意圖的作為

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