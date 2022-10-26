警拘內地男 涉立會示威區貼3「煽動海報」

港島總區公眾活動調查組總督察盧彥霖表示，10月16日早上7時立法會職員報案，指公眾活動示威區告示板上貼有3張A4尺寸「煽動海報」，職員已馬上移除。警方翻查閉路電視後，發現10月15日深夜一名男子獨自到公眾示威區貼海報，並用手機拍照，其後在附近更換衣物以避追查。盧稱，海報照片上載社交媒體供人分享，指案件尚在調查，不便透露上載至哪個社交媒體及是否有人再分享、回應。

指海報照片曾上傳社交媒體

警方前日在將軍澳一私人屋苑附近，以「煽動意圖罪」拘捕一名27歲姓石內地男子，男子報稱工程師，持工作簽證來港約一年，暫無顯示與他人犯案。警方將他帶返警署通宵扣查，另在男子住所檢取兩部電話、兩部手提電腦、打印機、疑犯案發時的衣物等。

據悉內容涉北京四通橋示威

警方無交代涉案海報具體字眼，據了解海報內容與北京四通橋示威有關。本月13日，中共二十大舉行前夕，北京四通橋有人掛上兩條反對防疫措施及政治體制的橫額，提及「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」等，另一條則反對國家主席習近平統治，其後引來內地及世界各地多人仿效。網上一個名為「公民日報」的Instagram帳戶，分享世界各地有關四通橋示威海報及標語投稿。該帳戶曾於10月19日上載一張以簡體字標註「立法會門口」的照片，照片中有3張海報，包括寫有「OUT Dictator」字句及印有習近平照片的海報，另外兩張海報則疑為四通橋示威標語。

警方強調，根據《刑事罪行條例》，任何人發表具煽動意圖的文字，或刊印、展示有煽動意圖的刊物均屬違法，首次定罪可判監兩年；如在沒有合理辯解，管有煽動意圖的刊物亦屬違法，首次定罪可判監1年，市民切勿以身試法。

（港區國安法）