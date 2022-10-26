港聞

港聞二

警拘內地男 涉立會示威區貼3「煽動海報」

【明報專訊】警方前日（24日）以「煽動意圖罪」拘捕一名內地工程師，涉嫌在10月15日於立法會公眾活動示威區，張貼3張A4尺寸的「煽動海報」。警方表示，海報涉對防疫措施的意見，字眼意圖煽動他人對中央政府或中央領導人產生憎恨或藐視。據了解，涉案海報內容與北京四通橋示威有關。

港島總區公眾活動調查組總督察盧彥霖表示，10月16日早上7時立法會職員報案，指公眾活動示威區告示板上貼有3張A4尺寸「煽動海報」，職員已馬上移除。警方翻查閉路電視後，發現10月15日深夜一名男子獨自到公眾示威區貼海報，並用手機拍照，其後在附近更換衣物以避追查。盧稱，海報照片上載社交媒體供人分享，指案件尚在調查，不便透露上載至哪個社交媒體及是否有人再分享、回應。

指海報照片曾上傳社交媒體

警方前日在將軍澳一私人屋苑附近，以「煽動意圖罪」拘捕一名27歲姓石內地男子，男子報稱工程師，持工作簽證來港約一年，暫無顯示與他人犯案。警方將他帶返警署通宵扣查，另在男子住所檢取兩部電話、兩部手提電腦、打印機、疑犯案發時的衣物等。

據悉內容涉北京四通橋示威

警方無交代涉案海報具體字眼，據了解海報內容與北京四通橋示威有關。本月13日，中共二十大舉行前夕，北京四通橋有人掛上兩條反對防疫措施及政治體制的橫額，提及「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」等，另一條則反對國家主席習近平統治，其後引來內地及世界各地多人仿效。網上一個名為「公民日報」的Instagram帳戶，分享世界各地有關四通橋示威海報及標語投稿。該帳戶曾於10月19日上載一張以簡體字標註「立法會門口」的照片，照片中有3張海報，包括寫有「OUT Dictator」字句及印有習近平照片的海報，另外兩張海報則疑為四通橋示威標語。

警方強調，根據《刑事罪行條例》，任何人發表具煽動意圖的文字，或刊印、展示有煽動意圖的刊物均屬違法，首次定罪可判監兩年；如在沒有合理辯解，管有煽動意圖的刊物亦屬違法，首次定罪可判監1年，市民切勿以身試法。

（港區國安法）

相關字詞﹕四通橋 煽動 煽動意圖

上 / 下一篇新聞

輸覆核不上訴 修例賦權廢免針紙 政府最快今宣布14日後失效 湯家驊：填漏洞非輸打贏要
輸覆核不上訴 修例賦權廢免針紙 政府最快今宣布14日後失效 湯家驊：填漏洞非輸打贏要
類鼻疽擬納須呈報傳染病 濾水廠增食水氯量
類鼻疽擬納須呈報傳染病 濾水廠增食水氯量
專家：爆發或無關食水 倡喉管採樣檢測
專家：爆發或無關食水 倡喉管採樣檢測
公僕守則擬刪政治中立 增維護主權 楊何蓓茵：不能藉詞中立不履職 梁籌庭：如一朝天子一朝臣
公僕守則擬刪政治中立 增維護主權 楊何蓓茵：不能藉詞中立不履職 梁籌庭：如一朝天子一朝臣
「中立」緣起90年代 葉劉：當時公僕需忠於英
「中立」緣起90年代 葉劉：當時公僕需忠於英
中大校徽回復舊版 議員校董促獨立調查追責
中大校徽回復舊版 議員校董促獨立調查追責
6000公頃綠化地 甯漢豪：料多用於非高密度發展
6000公頃綠化地 甯漢豪：料多用於非高密度發展
中聯辦弘二十大精神 開「領導班子會議」
中聯辦弘二十大精神 開「領導班子會議」
違科技園租契 黎智英黃偉強裁欺詐 官：特殊租約限制嚴格 黎知「力高」不符條件隱瞞廿年
違科技園租契 黎智英黃偉強裁欺詐 官：特殊租約限制嚴格 黎知「力高」不符條件隱瞞廿年
洪門宴王詩雅不認罪 擬召專家證染疫損記憶
洪門宴王詩雅不認罪 擬召專家證染疫損記憶
情婦勒索餐飲高層囚兩年半 官斥利用事主知名度
情婦勒索餐飲高層囚兩年半 官斥利用事主知名度
田螺車撞倒拖行10米 單車漢不治
田螺車撞倒拖行10米 單車漢不治
假公安電騙 兩女共失1000萬
假公安電騙 兩女共失1000萬
涉燒檢測站 警拘疑光城者資助人 另涉騙「百分百擔保」470萬貸款 兩案7人被捕
涉燒檢測站 警拘疑光城者資助人 另涉騙「百分百擔保」470萬貸款 兩案7人被捕
連登發21煽動帖文 稅局前職員囚6月
連登發21煽動帖文 稅局前職員囚6月
圍理大3人認暴動囚45月 官：港史上最暴力暴動之一
圍理大3人認暴動囚45月 官：港史上最暴力暴動之一
法院外阻警帶走男童 五旬公僕認阻差
法院外阻警帶走男童 五旬公僕認阻差
父患癌母中風 女兒辭職照顧：困獸鬥 逾七成照顧者無暇自顧 盼勿居家安老口號式支援
父患癌母中風 女兒辭職照顧：困獸鬥 逾七成照顧者無暇自顧 盼勿居家安老口號式支援
休班警時速150公里撞斃鐵騎士 否認危駕致死
休班警時速150公里撞斃鐵騎士 否認危駕致死
許金山殺妻女申上訴終院 上訴庭駁回
許金山殺妻女申上訴終院 上訴庭駁回
詹培忠否認串謀欺詐洗黑錢 一被告未到庭遭通緝
詹培忠否認串謀欺詐洗黑錢 一被告未到庭遭通緝
大灣區GBA專題：穗護林蔭路 須保繁茂禁私剪 涵21條栽「鄉土樹種」路 包括砍榕風眼濱江西
大灣區GBA專題：穗護林蔭路 須保繁茂禁私剪 涵21條栽「鄉土樹種」路 包括砍榕風眼濱江西
大灣區GBA專題：黃埔古樹掛二維碼 聽聽那段古
大灣區GBA專題：黃埔古樹掛二維碼 聽聽那段古
大灣區GBA專題：橫琴開婚姻登記處
大灣區GBA專題：橫琴開婚姻登記處
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】美酒佳餚巡禮回歸 700餐廳參加
【Emily】美酒佳餚巡禮回歸 700餐廳參加
【Emily】聯署信批疫苗通損兒童權益 促快測代替
【Emily】聯署信批疫苗通損兒童權益 促快測代替
【Emily】葉劉評辛偉誠拜相：由前殖民地嘅人管治
【Emily】葉劉評辛偉誠拜相：由前殖民地嘅人管治
【Emily】經民聯設6地區支部 想參與辦關愛隊
【Emily】經民聯設6地區支部 想參與辦關愛隊
【Emily】梁熙拍10集《醫熙有您》講醫療問題
【Emily】梁熙拍10集《醫熙有您》講醫療問題
【Emily】環境局長參觀電動九巴 睇埋數散銀
【Emily】環境局長參觀電動九巴 睇埋數散銀