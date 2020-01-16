涉燒檢測站 警拘疑光城者資助人 另涉騙「百分百擔保」470萬貸款 兩案7人被捕

警指22歲男子身兼3組織成員

警方國安處前晚在元朗拘捕一名22歲姓張男子，指調查顯示他與幾個本土犯罪組織有關，包括「光城者」，該組織涉嫌策劃製造炸彈及針對行車隧道、鐵路和法院等公共設施發動恐怖襲擊，而張男懷疑為該組織提供金錢等資助。

另外，警方亦懷疑張男曾以另一組織「Black Bloc 小隊」成員身分於去年5月28日參與「Black Bloc小隊」燒毁荃灣沙嘴道的政府檢測站。警方指，他於今年初與一名20歲男子及一名52歲女子策劃企圖燒毁政府檢測站。該名20歲本地男子及52歲本地女子前日涉嫌「串謀縱火」分別在北角及九龍城被捕。

騙貸款案 警指偽造僱用紀錄

張男亦涉嫌與另外4人，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」串謀詐騙銀行申請貸款，獲得約470萬元。兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎36至43歲，昨早涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。據了解，他們涉嫌使用尖沙嘴一商廈的地址並偽造僱用紀錄行騙。

警方根據法庭手令，搜查被捕人及公司處所，檢取一批涉嫌與案有關物品，包括電子器材、電腦及銀行文件等，同時凍結約80萬元資產。7名被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

翻查資料，警方去年7月以「串謀策劃恐怖活動」拘捕14名與「光城者」有關人等，其中7人（15至24歲）被落案起訴「串謀策劃恐怖活動」及「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」為交替控罪，案件待交付至高等法院審理；另外7人當時獲准保釋候查。

Black Bloc小隊曾認燒兩檢測站

「Black Bloc小隊」的Instagram介紹，2019年6月12日起「站在最前線，以『以武制暴』的做法抗衡不對等的武力」，主張「光復香港」、「武裝革命」等，其口號為「只要未死，永不退場」，又曾發帖承認焚燒荃灣及黃大仙檢測站。

明報記者

（港區國安法）