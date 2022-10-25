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2022年10月25日星期二
港聞二
GOGOX私家車送防疫物資 疑非法載貨 公司稱內部調查 資科辦提醒承辦商守法
指私家車加入後工作大減 客貨車司機斥縱容違法
「不知悉」亦有問題 大狀：當局應監管
裸照威脅15歲少女做「性奴」 無業男認5罪候判
升旗禮停課風波 校方委獨立調查 料90天交報告 荃灣聖芳濟：盼挽大家信心
基因排序 今年8宗似去年3宗 何栢良料深水埗現類鼻疽傳播鏈
議員：消息稱河套設施下周交保安局 料「逆隔離」快試行 盼擴至點對點交通
金融峰會參加者准黃碼入處所 確診可專機離港
覓未入名單衛生黑點 民建聯促長期打擊
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李家超：再工業化聚焦物聯網、AI、新材料、智能生產
警破偷車黨拘4人 起回6電單車檢武器
給回佣製假單涉840萬元 公司董事囚22月
撲熱息痛等列第二部毒藥 退燒藥將禁止網售 一年後限持牌店賣
呃貸款融資1.3億 中小企董事囚33月
首3季電話騙案增逾倍 警心理學家：扮權威者促長開鏡頭 增事主壓力
抱恙駕旅巴撞壆 六旬司機不治
一被告染疫 3男控8‧31暴動案押後兩周審
截圖低清難認人 兩少年刑毀東海堂罪脫
衝燈釀奪命車禍 兩司機認危駕
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大灣區GBA新聞：集中供冷貴 有學校商戶重新建中央空調
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【Emily】華仁籌款音樂會 校友李家超拍片祝賀
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【明報專訊】（請看附圖）
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