截圖低清難認人 兩少年刑毀東海堂罪脫

同案3名被告早前承認刑事損壞罪，除首被告判入更生中心，餘下兩人判入勞教中心。第三及劉姓第四被告（案發時15、17歲）被裁定罪脫後互搭膊頭及擁抱。

警稱曾與被告聊 官質疑違保釋條件

控方於審訊時稱兩被告及其他被告在內的WhatsApp群組有來自第三被告的語音信息，辯方於特別事項中反對呈堂。拘捕警員出庭供稱，因曾與第三被告錄影會面、聽到他與母親閒談，又曾在街上碰到他並聊天，故能辨認其聲音。區院暫委法官許肇強裁決稱，保釋條件列明不能接觸控方證人，質疑警員未有避忌，認為是堆砌證供難以依賴，不接納其證供。

許官續稱，比對當日截圖及第三被告被捕時圖片，認為兩人相當近似，但截圖清晰度不足，圖中人只露出雙眼及戴上口罩，沒其他特徵，不能憑此辨認。

至於第四被告，警方未有搜出截圖中指稱為他的關鍵物品，包括鴨舌帽、長袖外套、卡其色短袖上衣。警方在其家檢取長褲、斜揹袋及眼鏡，但未能證明是否屬第四被告，許官稱無助檢控。第四被告在WhatsApp群組只發出過6則信息，內容均沒提及破壞東海堂，不能斷定他是犯案者之一，終裁定兩人罪脫。

【案件編號：DCCC 372-4/21】

（反修例風暴）