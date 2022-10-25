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一被告染疫 3男控8‧31暴動案押後兩周審

【明報專訊】2019年8月31日港鐵太子站事件，3男被控暴動、非法集結及刑事損壞等7罪，案件原定昨日於區域法院開審，首被告因確診新冠而缺席聆訊，法官押後至下月7日開審。根據控方指控，旺角站及太子站先後發生兩次暴動，暴動者疑與市民發生肢體衝突。控方將傳召3名市民證人出庭，3人獲頒匿名令作供。翻查資料，若本案正式開審，將是首宗開審的8．31太子站暴動案。

3名被告為簡梓濱（21歲）、連俊雄（19歲）及卓嘉豪（24歲），分別被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫罪。辯方甫開庭表示，首被告近日確診新冠肺炎，因尚未打兩針疫苗，須在家隔離兩周，將於下月初完成隔離令。

案情稱涉旺角站太子站各一暴動

暫委法官徐綺薇表示，控方案情稱當日暴動由旺角站延伸至太子站，證供看來「一氣呵成」。徐官詢問之下，控方讀出部分案情內容稱，當日民陣遊行演變為各區衝突，示威者晚上9時在尖沙嘴縱火，警方到場掃蕩後，人群轉往旺角堵路，首被告疑在場非法集結。至晚上10時半，警方再次掃蕩，示威者湧入旺角站破壞閉路電視等設施，構成第一次暴動，次被告涉嫌刑事毁壞及參與暴動。

至於第二次暴動，控方指稱於太子站發生。控方表示，示威者後來湧入旺角站下一層月台，其間有人阻擋車門關閉，與乘客爭執。晚上10時42分，涉事列車抵達太子站，有示威者前往太子站大堂破壞設施，另一批示威者繼續與乘客對罵，構成第二次暴動，次被告及第三被告疑參與其中。

控方3市民證人獲匿名令

控方稱，暴動者以「各種方式」攻擊乘客，其間有市民以手機拍攝情况，反被指罵及搶去手機，疑涉及第三被告。控方案情以晚上10時53分警員進入太子站拘捕示威者作結。控方透露，將傳召兩名受襲者及一名被搶手機市民作供，3人曾被網民「起底」及人身攻擊，故替3人申請匿名令，獲徐官批准。

辯方表示，審訊時不會挑戰部分證人的證供，預料審訊時間充裕，同意押後開審。控方則稱，稍後可以書面陳述方式處理港鐵職員、證物、警員等的證供，以節省法庭時間。徐官考慮後將本案押後至11月7日開審，以待首被告完成隔離令。

【案件編號：DCCC737/20】

（反修例風暴）

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