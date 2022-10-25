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首3季電話騙案增逾倍 警心理學家：扮權威者促長開鏡頭 增事主壓力

【明報專訊】警方今年首9個月共接獲19,444宗詐騙案，較去年同期增加四成，涉款逾33億元，當中電話騙案較去年升逾一倍。警方稱，涉案騙徒利用各種心理技巧，令事主恐懼、擔心，繼而減低防範，墮入騙局；其中有女子誤信自己涉內地洗黑錢，接受對方視訊審查，兩日被騙去逾59萬元。

同期詐騙增四成 涉33億

去年12月，任職文員的約30歲A小姐接獲「電訊職員」來電，指其電話號碼涉及洗黑錢。及後有深圳公安及深圳檢察院檢察官聯絡，要求她入住酒店，透過視像通話向她調查及審訊，其間要求交出48萬元保釋金，又提供網址讓她填寫銀行帳戶、密碼等資料。事主不虞有詐，向親友籌集40萬元，惟戶口款項逾59萬元同日被轉走，翌日離開酒店將事件告知朋友，才獲悉受騙。

A小姐憶述，對方可說出其身分證、名字等資料，並展示公安委任證等文件，同時威脅「如果不配合，會即刻拉你去內地監禁」，令事主心生恐懼。警察臨牀心理學家胡展鵬表示，騙徒利用心理戰術欺騙、恐嚇，包括假扮公安、執法人員「建立權威」、要求長時間打開相機鏡頭以增加心理負擔，同時強調事件嚴重、迫切，令事主無暇深思。

網上情騙 扮感情創傷「互舔」

亦有五旬女子疑因心理戰術最終墮入涉投資的網上情緣騙局，損失1600萬元。胡展鵬稱騙徒利用心理學「吸引力理論」，例如在社交媒體以型男美女相片開設帳戶，甚或塑造成「感情創傷」， 令人感覺「同病相憐」，透過增加吸引力令對方相信他們是「完美筍盤」，更有騙徒訛稱為「杜拜王子」、「哈里王子」。

商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣稱，電騙往往涉及具組織集團背後操控，會花大量時間研究心理技巧，同時撰寫行騙文稿；而團伙亦有人熟悉科技，包括駭入系統取得事主資料、假冒本地電話等。

市民受騙後會遇到財務及情緒困擾，甚至萌念輕生，警方聯同多個非政府機構製作「遇騙支援小冊子」，向騙案事主提供防騙小貼士及非政府機構聯絡方法等資訊。警方強調內地公安不會透過電話處理案件，亦不會要求轉帳以示清白，呼籲接到可疑電話應即時掛線或致電警方查詢。

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