撲熱息痛等列第二部毒藥 退燒藥將禁止網售 一年後限持牌店賣

藥劑業及毒藥管理局轄下毒藥委員會上周五去信藥劑業界，稱考慮到內地、澳門及澳洲等地對退燒藥的銷售規管，決定將撲熱息痛、阿斯匹靈、水楊酰胺（Salicylamide）、安替比林（Phenazone）、乙水楊胺（Ethenzamide）和異丙安替比林（Propyphenazone）共6種退燒藥，納入《藥劑業及毒藥規例》下「毒藥表」第二部，有關修訂同日刊憲，明年10月21日生效。

便利店、超市屬持牌藥行 可續售

衛生署表示，管理局會不時檢視藥劑製品的銷售管制，現時退燒藥物可由不受規例規管的零售商銷售，管理局檢視後決定加強管制以保障公眾健康。

署方補充，全港現約有600間俗稱「藥房」的「獲授權毒藥銷售商」及約4200間俗稱「藥行」的「列載毒藥銷售商」可售賣第二部毒藥，後者包括便利店和超市，但不能透過網店銷售或供應有關產品。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，大部分便利店和超市門市均屬持牌藥行，修例生效後可續售該些藥物，惟相關連鎖集團網店則禁售。該會副會長黃思豪認為，衛生署可加強監管退燒藥儲存和運送過程，料與年初第五波新冠疫情引發的搶購潮無關。立法會醫衛界議員林哲玄認為，修例有助嚴謹規範銷售退燒藥，日後銷售商須遵從一系列規定，例如須售賣原裝藥、不能賣「散裝」，推廣手法亦受限。

HKTVmall：需時研究法例

本報昨向多家網購平台和連鎖零售集團查詢。foodpanda稱有持續檢視平台藥物商品，確保為合法註冊藥物，旗下pandamart會考慮申請有關牌照，並確保foodpanda mall的合作商戶持牌售藥。HKTVmall稱需時研究法例條文，以制定合法銷售策略。惠康及萬寧表示旗下售藥的分店均為持牌藥商，會配合並遵守條例要求。百佳及屈臣氏稱會作研究、跟進和配合。