警破偷車黨拘4人 起回6電單車檢武器

新界北總區刑事部高級督察戴寶兒表示，警方搜查一個位於八鄉七星崗、懷疑存放失車及武器的倉庫。據了解，倉庫佔地近1萬平方呎，設多個用作住宿及存貨的貨櫃，亦有大批維修工具、剷車及升降台等。倉庫內發現4輛匙膽被撬過的電單車，其中一輛車牌與車身底盤識別號碼不符，及後揭發4輛電單車分別於前年3月至今年7月在沙田、荃灣、八鄉及深水埗報失。倉庫約200米外草叢另尋獲兩輛於3月在深水埗及天水圍被偷的電單車。

偷車改裝一條龍 轉售罪犯黑幫

行動中亦起回兩部被偷的剷車、4部升降工作台，並檢獲鐵通、木棍、劍、斧頭、關刀等武器，以及仿製槍械，包括5支長氣槍、2支短氣槍。

據了解，涉案集團提供偷電單車、車輛改裝等「一條龍」服務，不排除有人將贓物改頭換面後轉售予其他犯罪集團及黑幫使用。

探員在倉庫拘捕兩男兩女骨幹成員（39至60歲），部分為情侶關係，4人均報稱無業，涉嫌盜竊、行使虛假文書、藏有攻擊性武器及藏有仿製槍械，警方將繼續調查他們是否牽涉其他案件，不排除有更多人被捕。