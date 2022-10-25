李家超：再工業化聚焦物聯網、AI、新材料、智能生產

民建聯昨舉辦「創新科技及工業4.0」論壇，孫東致辭時以韓國為例，稱當地早於2003年實施「第二次科技立國」發展策略，令該國現時於半導體、手機、液晶顯示器、網際網絡普及率等處於世界領導地位，製造業的本地生產總值（GDP）長期維持在30%以上。

孫東又說，新加坡政府去年宣布名為「製造業2030」的10年願景計劃，期望促進當地製造業增長比現時多50%，並維持佔GDP不少於20%。至於深圳，他說當地GDP由10年前少於1.5萬億元人民幣（約1.62萬億港元）增至現時逾3萬億元人民幣（約3.24萬億港元），從事創科人口逾200萬，認為例子反映創科有助促進本港日後經濟發展及帶動就業。

孫東：政治爭拗等致創科步伐受阻

孫東回顧本港科技政策歷程，稱本港以「創科作為經濟發展方向」可追溯至特區成立後的首份施政報告，當中提到要將香港發展成「亞太地區創新中心」、成立「行政長官特設創新科技委員會」為本港創新發展提出建議，其後政府成立創新及科技基金、設立應用科技研究院等。孫東形容本港創科發展「並不平坦」，「不幸的是在2000年之後，香港經歷了不少風雨，有沙士疫情、金融危機及各種政治爭拗，以致未如當年報告所建議的那樣讓香港走上創科發展之路」。

（2022年施政報告）