外國商會倡吸更廣泛人才 紛促先撤入境防疫

施政報告提出「高端人才通行證」計劃，門檻包括申請人過去一年年薪達250萬港元，即平均月薪近20萬元，同時提出多項措施吸引科技龍頭企業及科技人才來港。

稱調整成為永久居民時限 更有效吸人才

歐洲商務協會主席Inaki Amate說，歡迎政府在施政報告提出吸引投資及人才措施，但認為可做更多，「香港不止需要高層行政人員，我們需要不同專業和界別的人才」。

香港美國商會總裁翁以登說，若僅集中吸引科技人才，對香港作為國際城市並非明智之舉。

澳洲商會總裁Stefanie Evennett表示，港府提出以退還買樓印花稅款，對吸引入才作用不會太大，反而應調整成為永久居民的時限，以及可做更多工夫吸引中層人才。

三人異口同聲說，香港仍是外資進軍中國內地市場的重要窗口，過去一段時間商會會員人數止跌回升。他們呼籲，香港應盡快取消所有入境防疫措施。Amate說，如果人才面對香港、美國矽谷或芬蘭等同一薪酬待遇，他們不會選擇來港。他比喻說，香港去年「失血」，目前只是止血，需要吸引機構及人才來港。

（2022年施政報告）