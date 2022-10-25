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三鐵三路今年諮詢 擬明年底訂藍圖

【明報專訊】政府於《施政報告》提出興建「三鐵三路」，運輸及物流局長林世雄昨日稱，將於今年內就項目諮詢公眾，並希望於明年底整合公眾意見，將項目走線及開支等，制訂整體交通運輸藍圖，屆時一併公布。此外，他說將按項目特點考慮不同融資方案，包括鐵路上蓋物業發展及發債等。有議員反對「中鐵線」接駁至九龍塘站，認為九龍塘站屆時將不勝負荷，另有議員擔心項目造價昂貴。

憂超負荷 田北辰反對中鐵線駁九龍塘站

立法會交通事務委員會昨討論「三鐵三路」。實政圓桌立法會議員田北辰稱，絕對反對「中鐵線」接駁至九龍塘站，因擔憂屆時九龍塘站無法負荷龐大人流，且會大幅增加項目造價。他舉例，現時鐵路造價約為40億元一公里，建議應由錦上路站，經荃灣線，在東北葵涌設車站，才接駁到美孚站。民建聯立法會議員劉國勳擔心，目前有多項基建工程，包括北環線及十一號幹線等，擔心政府難以應付龐大開支。

林世雄回應稱，由西鐵錦上路至九龍塘的「中鐵線」含「東西」元素，認為需接駁東鐵的九龍塘站。他說，稍後將展開公眾諮詢，並與議員交流。至於造價方面，他承認單一項目造價會「好大條數」，但基建項目會攤分至六七年時間，並會就各項目研究融資，再視乎項目本質，設計合適的融資模式。

屯馬線洪水橋站選址亦園路附近

此外，林世雄稱另有5個鐵路項目，包括北環線古洞站、東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線及屯馬線洪水橋站將於明年起相繼動工。根據路政署向區議會提交的最新文件，洪水橋站初步設計工作已大致完成，港鐵委託的顧問公司正就項目的建造工程及鐵路營運做環境評審，預計約於今年第四季將有關申請交予環保署審批。

路政署表示，洪水橋站將建在天水圍站及兆康站之間的架空鐵路橋上，即現時亦園路附近。車站設兩層，地面層及上層分別為車站大堂及月台，車站出入口位置將配合洪水橋／廈村新發展區相關基建發展規劃。

由於洪水橋站將於現有屯馬線的高架橋兩側增建車站結構，港鐵將考慮採用嶄新建造方式，例如裝配式設計及組裝合成法，並在合適情况下應用預製組件方式施工，以減低對屯馬線日常運作的影響。

洪水橋站主體工程預計於2024年展開，2030年竣工，其鐵路方案料於明年上半年或之前刊憲及諮詢公眾。

明報記者

（2022年施政報告）

相關字詞﹕林世雄 運輸及物流局 施政報告

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