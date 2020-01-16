「共創明Teen」收2800學員 超額四成 獲120企業機構支持 籌得1.4億元

中資企業、地產商等做策略伙伴

政務司長陳國基表示，首期共創明Teen計劃反應熱烈，有2800名初中生報名，雖然較原定目標2000人多四成，政府秉持「幫得一個就一個」的精神，仔細考慮及與執行機構商討後，決定讓所有合資格報名者參加。

計劃亦接獲逾2000名友師提名，將為每名學員配對一名友師，迎新活動將於本月底分批展開，並設約800節團體活動供學員報名參加，當中部分由政府部門提供。

收逾2000友師提名 每名學員配一友師

另外，政府就計劃成立合作伙伴委員會，昨日首次開會。委員會由陳國基擔任主席，成員包括勞福局長孫玉菡等相關官員。捐款贊助或提名友師的「主要支持企業或機構」亦獲邀加入委員會作為策略伙伴，成員包括多家地產商如恒地集團、新鴻基地產、新世界發展，另有電訊盈科、賽馬會、匯豐銀行、中銀香港等。部分社團亦為委員會成員，包括廣東社團總會及汕頭社團總會。

設合作伙伴委員會 陳國基任主席

陳國基稱，參加計劃的學員主要來自基層家庭，居於劏房等不適切居所，政府將結合政、商、民三方面力量，精準扶助他們。共創明Teen計劃由陳國基領導的跨部門行動小組推出，包含「師友配對」、「個人發展規劃」、「財政支援」三大元素。每名學員在計劃之初會獲發5000元啟動資金，完成計劃後另獲5000元獎學金。當局表示，計劃強調指引學員制定個人目標，培養正確理財觀念，建立正向人生觀。