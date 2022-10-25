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遲申增首長職位 謝展寰：爭如期徵垃圾費

【明報專訊】為推行垃圾徵費，政府建議成立減廢辦，並於環保署轄下增設兩個首長級職位，負責推行及落實徵費計劃。民建聯立法會議員鄭泳舜關注，開新職位時間較原定遲大半年，形容相關官員「都幾多嘢做」，是否需待其上任後再檢視實施徵費時間表。環境及生態局長謝展寰表示，政府原打算7月開設新職位，預計明年底推行垃圾徵費，現需待相關官員到任後視實際情况推展計劃，不排除押後實施，但他亦強調不希望推遲，仍爭取明年底推行徵費。

重設環保署長 另增氣候變化專員

政府7月改組後，環境及生態局亦內部重組，政府建議開設7個新職位，包括重設環保署長一職（現由局方常秘兼任），以便專職帶領和監督部門工作，另建議開設氣候變化專員職位。為推動垃圾徵費，政府建議增設副署長及助理署長各一名。

立法會環境事務委員會昨日討論環境及生態局與環保署內部重組建議，議員普遍支持。鄭泳舜關注開設新職位需時，又稱很多市民不太認識徵費，政府仍有很多工作要做，擔心推行太倉卒，成效未必理想。謝展寰稱，政府原預計7月1日已開設新職位，現需在兩名首長級官員就位後再檢視實際情况，必須等待相關工作準備好才執行。

議員憂倉卒 謝：就位再檢視

工程界議員盧偉國亦支持局署重組，例如增設氣候變化專員，認為大勢所趨；對於開設新職位推動減廢，他稱政府推動減廢多年，近年人均棄置廢物量不跌反升，質疑成效。謝展寰稱，本港過去將回收物料打包運往內地處理，本地再造比例近乎零，2017年國家禁止洋垃圾入口，致本港回收量下跌，人均棄置廢物量增加，但近年政府已加強推動本地回收，例如設廠處理四電一腦及興建廚餘廠等，雖然「回收量仍然薄弱」，料未來會回升。

食肆「走塑」 擬提前明年底實施

另外，政府建議提早立法禁止食肆提供即棄塑膠餐具，首階段管制由原建議的2025年提前至最快明年第四季。多名議員關注被禁的即棄餐具有否代替品，環境及生態局副局長黃淑嫻稱，部分即棄餐具如刀、叉、飲管等，市場上已有非塑膠替代品，平均每件成本貴約0.1元，但第二階段涵蓋物品如外賣杯和杯蓋等，由於替代品未普及，故冀日後普及降低成本後，才推行下一階段管制。

相關字詞﹕環境及生態局 垃圾徵費

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